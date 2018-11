Straßensammlung unterstützen

Speyer.Noch bis Donnerstag, 29. November, sind Auszubildende der Stadt mit der Sammelbüchse im Auftrag des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge im Stadtgebiet unterwegs, heißt es in einer Pressemitteilung. Oberbürgermeister Hansjörg Eger wirbt bei der Speyerer Bevölkerung, die Haus- und Straßensammlung zu unterstützen.

Auch wenn der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge im Auftrag der Bundesregierung arbeite, müsse er rund 75 Prozent seiner finanziellen Mittel für humanitäre Friedensarbeit aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen bestreiten, wirbt Oberbürgermeister Eger, die wertvolle Arbeit ideell und materiell zu unterstützen. Neben der Pflege von Kriegsgräbern in Ost und West organisiert der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge Jugendbegegnungen im In- und Ausland. Mit diesen internationalen Jugendcamps wird das Erinnern und Gedenken an die Opfer des Krieges bei der jungen Generation wach gehalten und für Toleranz und Frieden geworben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.11.2018