Swing in der Natur

Die Swing-Band „Moi et les autres“ heizt im Adenauerpark ein. © Volz

Speyer.Swing im Adenauerpark gibt es am Sonntag, 21. Juli, ab 11 Uhr. Die Stadt lädt zu einem Picknickkonzert mit Deutschlands bester Swing-Chanson-Band „Moi et les autres“ rund um die französische Sängerin Juliette Brousset ein. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Gotischen Kapelle statt.

Die Band „Moi et les autres“ hat ihr neues Programm „Départ“, ergänzt mit ausgewählten Stücken aus der Bandgeschichte, im Gepäck. Das Quintett mit Gitarre, Akkordeon, Bass und Schlagzeug präsentiert Lieder, die sich mit dem Thema Aufbruch beschäftigen. „Mein ganzes Leben ist eine Reise. Seit ich meine Heimat im südlichen Elsass verlassen habe, hat mich vor allem die Musik an unzählige Orte auf der Welt geführt“, sagt die Sängerin. „Von allen Orten habe ich Einflüsse mitgebracht, die unserem mittlerweile vierten Programm eine ganz neue Note verleihen.“

Publikum schwerelos mitnehmen

Von den Trommelrhythmen der französischen Antillen über den Manouche bis hin zum amerikanischen Elektroswing. „Die Ferne von oben betrachten und das Publikum scheinbar schwerelos mitzunehmen, das ist unser Leitmotiv.“ Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Gruppe auf dem Cover ihrer neuen CD in einen Ballon steigt. Der typische Sound der Band mit einer Mischung aus Jazz und Chanson ist dabei immer noch spürbar. Juliette Brousset führt in Deutsch mit leichtem Akzent durch das Konzert und erklärt den Inhalt der Stücke.

„Moi et les lautres“ feiert 2018 ihr zehnjähriges Bestehen. Seit dem Jahr 2008 gaben die fünf Musiker über 300 Konzerte im deutschsprachigen Raum. Für ihr Lied „Samedi Soir“ wurden sie schon ein Jahr nach Gründung beim Internationalen Chanson-Festival „Yves Montand“ in Lille ausgezeichnet. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Ein kleines Getränkeangebot bietet das T1-Art-Café. Unter dem Motto „umsonst & draußen“ läuft die vierte Saison der beliebten Speyerer Picknickkonzerte. Im August folgen Konzerte von „Apparatschik“ am Sonntag, 4. August, 11 Uhr im Alten Hafen und der „Zan Ganassa Band“ am Sonntag, 18. August, 11 Uhr auf dem Platz der Stadt Ravenna im Vogelgesang. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.07.2019