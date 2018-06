Anzeige

Speyer.Um es vorwegzunehmen: Alle, die am Samstagabend nicht im Alten Stadtsaal dabei waren, haben den Topact des Kulturbeutel-Festivals verpasst. Die drei herzerfrischend komischen Schweizer Fabian Berger, Martin Burtscher und Wassilis Reigel firmieren unter „Starbugs Comedy“ und liefern mit atemberaubenden Tempo Klamauk am Fließband ab. Da jagt ein Gag den andern, haben Lachmuskeln nur ein einziges Mal Zeit zur Entspannung, nämlich in der 20-minütigen Pause.

Entspannen müssen sich da auch die drei Männer, denn auch in der zweiten Halbzeit der Show „Crash Boom Bang“ gibt das Trio in den rot-weiß gestreiften T-Shirts Gas bis zur Erschöpfung. In Vorfreude auf die verdiente Dusche entledigen sich die schweißgebadeten Spaßvögel auf der Bühne ihrer Kleider und tragen nach dem Strip hinter der schwarzen Wand dieses Requisit unanstößig hinter den Vorhang. Zuvor verwirren die drei Mimen die Zuschauer mit einem sechshändigen Greifspiel und nur einem Kopf jenseits der etwa ein Meter hohen Wand.

Der Titel ist Programm. Die drei Überflieger der erfolgreichsten Schweizer Comedy-Show lassen es so richtig krachen. Die lautesten Pantomimen der Welt spielen mit allem, was ihnen in die Hände kommt.