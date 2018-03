Symptome in letzter Lebensphase lindern

Anzeige

Für die Patienten kostenlos

„In der Betreuung geht es in erster Linie um die Linderung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen der lebensbegrenzenden Erkrankung. Wir richten uns dabei jeweils nach den individuellen Bedürfnissen der Patienten“, erklärt der ärztliche Leiter der SAPV, Dr. Klaus Lander, Anästhesist und Spezialist im Bereich der Schmerztherapie und Palliativmedizin.

Das SAPV-Team der Diakonissen Speyer-Mannheim bietet seine 24-Stunden-Versorgung für Menschen in Speyer, dem Landkreis Germersheim und der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen an. „Das Angebot ist für die Patienten kostenlos. Die SAPV ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen“, erläutert Annette Becker-Annen. Die Verordnung erfolge durch den Haus- oder Facharzt oder durch Kliniken. „Wir unterstützen einen reibungslosen Übergang vom stationären Aufenthalt in die ambulante Betreuung“, unterstreicht sie.

„Wir wollen für Menschen am Ende ihres Lebens da sein. Ihnen ein würdevolles Leben bis zum letzten Atemzug zu ermöglichen, das ist unser Auftrag“, sagt Schwester Isabelle Wien, Oberin der Diakonissen Speyer-Mannheim. Sie sei daher sehr froh, dass die Hospiz- und Palliativversorgung in der Region durch das Angebot der SAPV weiter gestärkt werde. Damit könne dem Wunsch vieler schwer kranker Menschen entsprochen werden, zu Hause zu versterben. kj

