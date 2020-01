Tanz um die Bütt mit Ted Louis

Speyer.Die Speyerer Karnevalgesellschaft (SKG) freut sich, in diesem Jahr die etwas andere Fasnachtsveranstaltung präsentieren zu dürfen: Tanz um die Bütt. Am Samstag, 15. Februar, um 19.11 Uhr führen in der Stadthalle die Sitzungspräsidenten Sandra Müller und Horst Kapp durch das bunte Programm.

Erstmals auf der SKG-Bühne wird Ted Louis stehen. Der charmante und gewitzte Showmaster mit holländischen Wurzeln erobert binnen weniger Minuten die freudige Achtsamkeit seiner erwartungsvollen Zuschauer. Seine unterhaltsame Comedy Show verbindet er mit verblüffenden Elementen aus Magie und Zauberei. Ebenfalls Premiere feiern „Die Schlagertanten“, die am Brezelfestmontag im Festzelt nicht mehr wegzudenken sind. Und es spielt die sechsköpfige Partyband „Pfälzer Frühgrumbeere“. zg

