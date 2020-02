Tanzen gegen Gewalt

Speyer.„One Billion Rising“ ist eine weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Alljährlich am Valentinstag werden weltweit Menschen aufgerufen, auf die Straße zu gehen und zu tanzen. Damit soll ein klares Zeichen gesetzt werden: Frauen und Mädchen haben weltweit ein Recht auf Respekt und auf ein Leben ohne Gewalt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Veranstaltung in Speyer findet am Freitag, 14. Februar, um 18 Uhr auf dem Geschirrplätzl statt und wird von der Fraueninitiativgruppe OBR in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur, der städtischen Gleichstellungsstelle, dem Frauenhaus, der Gleichstellungsstelle der evangelischen Kirche der Pfalz und der Volkshochschule organisiert. Die Tanzchoreographie kann zu folgenden Terminen eingeübt werden bei: Fit to dance mit Chris Maillot, Daimlerstraße 8, am Freitag, 7. Februar, 18 Uhr, Sonntag, 9. Februar, 10 Uhr, und Donnerstag, 13. Februar, 20 Uhr, im Seniorenbüro mit Monika Nagels, Maulbronner Hof 1a, am Dienstag, 11. Februar, 10 Uhr, sowie im Tanzwerk Silvia Rumpf mit Julianna Schilling, Ziegelofenweg 46, am Samstag, 8. Februar, 11 Uhr. Die Gitarrenschule Jutta Keller lädt zu einer Probe mit den „Gitarristas Grande“ am Donnerstag, 13. Februar, 19.30 Uhr in die Johanneskirche ein, um den Song einzuüben. zg

