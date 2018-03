Anzeige

Bei „Secret World“ von Peter Gabriel haben sich Papa Sten und Tochter Tara wiedergefunden. Klar, dass es einen Ehrenplatz im Programm des Akustikgitarren-Duos bekommt. Im Philipp Eins in Speyer war jetzt vor gut 40 Gästen Premiere für das Programm des Oftersheimers und seiner Tochter, die in Altlußheim wohnt. Taras Stimme beim Chanson „Derniére Danse“ oder Stens wunderbares die „Sweet Dreams“ von den Eurythmics – es lohnt sich die beiden zu sehen und zu hören. Heute Abend spielen sie in der Aula der Walldorfer Realschule. Einlass ist ab 19, los geht’s um 20 Uhr.Tickets gibt’s an der Abendkasse. Bild: gruler