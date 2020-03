Technik offen – Historie zu

Speyer.Die Technik-Museen Sinsheim und Speyer beschäftigen sich mit dem Coronavirus und wie man Besucher, Kunden und Mitarbeiter schützen kann. Durch die großen Ausstellungshallen und Freigeländeflächen haben beide Museen den Vorteil, dass sich die Besucher gut verteilen und dadurch eine mögliche Ansteckungsgefahr nicht höher zu bewerten ist, als beim Einkauf im Supermarkt. In den Bereichen mit verstärktem Kundenkontakt, wie an den Kassen oder in den Restaurants, wird mit erhöhtem Augenmerk auf die Hygiene gearbeitet und man achtet auf die vom Robert-Koch-Institut herausgegebenen Empfehlungen. Auch die Arbeitsroutine der Reinigungskräfte wurde hochgefahren, so dass das Personal öfter wie üblich im Einsatz ist. Der Museumsbetrieb an beiden Standorten läuft weiter, auch die IMAX-Kinos sind in Betrieb. Einige geplante Veranstaltungen werden gecancelt, Infos dazu unter www.technik-museum.de.

Alle Termine abgesagt

Wie schon am Freitag der Auftritt des Arztes und Bestsellerautors Dietrich Grönemeyer wird auch am Sonntag, 15. März, die musikalische Lesung zur aktuellen Schau „Der Grüffelo“ im Historischen Museum abgesagt. Die Karten behalten ihre Gültigkeit für einen späteren Zeitpunkt. Freitagnachmittag fiel sogar die Entscheidung, das Historische Museum vorerst ganz zu schließen. zg

