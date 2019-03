Teilgebiet der Auestraße macht den Anfang

Speyer.Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Speyer (SWS) hat beschlossen, 555 000 Euro in die Akquise und Vorplanung für das Glasfaser-Teilausbaugebiet „Auestraße“ zu investieren. „Glasfaser ist die technisch beste Lösung für Internetverbindungen mit schnellsten und stabilsten Datenübertragungsraten. Damit öffnen wir den Bürgern das Tor in die digitale Zukunft“, fasste Stefanie Seiler, Vorsitzende des SWS-Aufsichtsrats, das Vorhaben zusammen. Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Bühring ergänzte: „Schon in wenigen Jahren erwarten wir ein Vielfaches des heutigen Datenverkehrs. Glasfasernetze stellen einen echten Quantensprung hinsichtlich Bandbreite, Geschwindigkeit und Stabilität dar. Über diese Kommunikationstechnologie wollen wir in Zukunft Multimedia-Produkte wie Highspeed-Internet, Telefonie und digitales Fernsehen anbieten.“

Bereits im Sommer hatte die Firma Geodata im Auftrag der SWS einen Masterplan zum Glasfaservollausbau erstellt. Investitionskosten von zirka 62 Millionen Euro waren das Ergebnis. Dazu erläuterte Bühring: „Der Erfolg des Glasfaserausbaus ist abhängig von der Kundenabschlussquote. Nur bei hoher Anschlussbereitschaft im ersten Jahr des Ausbaus und entsprechender Entwicklung im Folgejahr, ist der Ausbau wirtschaftlich darstellbar.“

Akquise ab September geplant

Aufgrund der hohen Investitionskosten werden die Stadtwerke die Erschließung nach Teilausbaugebieten vornehmen, erstes Pilot-Cluster ist das Gebiet „Auestraße“. Dort können zirka 1600 Privat- und Gewerbekunden erreicht werden. „Die Kombination von Gewerbe und Wohnbebauung schafft mehr Anschlusspunkte pro Tiefbau, der insgesamt effizientere Ausbau sorgt für eine erhöhte Wirtschaftlichkeit“, machte Bühring deutlich. Die Akquise sei ab September geplant. „Parallel dazu nehmen wir die technische Detailplanung vor, um direkt im Anschluss durchstarten zu können“, so Bühring. Die Investitionskosten bezifferte er auf 5,8 Millionen Euro.

Produkte der Telekommunikation wie schnelles Internet mit Telefonie und optional TV wollen die SWS zu wettbewerbsfähigen Preisen, jedoch mit außerordentlicher Leistung, über Glasfaser anbieten. Zusätzlich zum Teilausbaugebiet „Auestraße“ werden die Stadtwerke den Glasfaserausbau für Geschäftskunden sukzessive voranbringen. Hierfür hatte der SWS-Aufsichtsrat bereits im September 2018 ein gesondertes Budget genehmigt. zg

