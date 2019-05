Texte mit Tiefgang und viel Humor

Speyer.Es soll lustig und komisch, aber auch melancholisch und nachdenklich werden, wenn die beiden jungen Künstler Dave de Bourg und Grillmaster Flash (Bild) beim Liederfest auftreten. Mit ihren Texten werden die Musiker dem Event ihren ganz persönlichen Stempel aufdrücken, heißt es in der Ankündigung.

Dave de Bourg und Grillmaster Flash begeistern mit harmonischen Gitarrenklängen und zeichnen sich durch Vielfältigkeit in ihren Programmen aus, weshalb sich der künstlerische Leiter des Festes, Christian Straube, entschieden hat, sie am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr in die Heiliggeistkirche einzuladen.

Mit Dave de Bourg kommt ein junger Singer-Songwriter zum mittlerweile achten Liederfest. Der Familienvater aus Montabaur hat einen reichen Schatz an selbstkomponierten Liedern, die mal das Großstadtleben, mal den Verlust eines geliebten Menschen beschreiben. Es sind oft ruhige, melancholische, einerseits nachdenkliche aber auch humorvolle Lieder, die aufrufen zum Anderssein.

Christian Wesemann ist Grillmaster Flash und verbreitet mit der Gitarre stets gute Laune, die man bei Titeln wie „Ganz vorn in der Achterbahn“, „Bud Spencers Bart“ oder „Irrtum vom Weihnachtsmann“ schon erahnen kann. Seine humorvoll und mit viel Witz vorgetragenen Lieder sind jedoch keinesfalls Klamauk – sie bieten Texte mit Tiefgang und häufig einer gehörigen Portion Selbstreflexion. zg/Bild: kulturring

