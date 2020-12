Thema spricht alte und neue Klimaprobleme an

Speyer.Das Schwerpunktthema des ökumenischen Kooperationsprojekts „nachhaltig predigen“ bringt die Situation und die Herausforderungen auf den Punkt: „Abgebrannt!“ Am Anfang des Jahres hatte die dazugehörige Arbeitsgruppe die verheerenden Waldbrände des vergangenen Jahres im Blick. Das Fazit: Der Klimawandel ist in der Welt unübersehbar angekommen.

Die Pandemie hat dem Begriff „abgebrannt“ eine erweiterte Bedeutung gegeben. Er beschreibt in Alltagssprache, dass vielen Einrichtungen der Bildung, Kunst und Kultur momentan das Geld ausgeht. Welche Herausforderungen ergeben sich aus christlicher Sicht?

Ökologie, Gerechtigkeit, Frieden

Die Fragestellungen zu Ökologie, Gerechtigkeit und Frieden sind geblieben, die Corona-Pandemie macht neue Brennpunkte sichtbar. Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit zeigt sich auch in der geringen gesellschaftlichen Teilhabe der sogenannten Risikogruppen. Das Bildungsangebot und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die Möglichkeiten von berufstätigen Frauen, die gesundheitliche Versorgung der Armen sind weiter auszubauen. Und das nicht nur in den Industrieländern, sondern auch für indigene Völker, die unter der rücksichtslosen Rodung der Amazonaswälder leiden.

Impulse durch Anregungen

Im neuen Kirchenjahr wird „nachhaltig predigen“ deshalb mit Predigtanregungen, die direkt an die Leseordnung für die Sonntage anknüpfen, Impulse setzen. Wie kann Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung – also Nachhaltigkeit – gelingen? Wer in der Predigt an die Glaubwürdigkeit und die Aktualität der christlichen Botschaft für unsere Zeit anknüpfen möchte, findet hier Vorschläge. Diese sind frei zugänglich und können auch von allen nachgelesen werden, die keine Predigten vorbereiten, sondern sich etwa im Rahmen der Jugend- und Erwachsenenbildung engagieren.

Das Internetportal www.nachhaltig-predigen.de ist ein ökumenisches Kooperationsprojekt, das von 24 Bistümern und Landeskirchen gemeinsam getragen wird, darunter auch die evangelische Kirche der Pfalz, deren Theologen ebenfalls Predigtanregungen verfassen, beide Zürcher Kantonalkirchen, die Church of England mit ihrer Diocese in Europe und die anglikanische Kirche in Deutschland. Es wird von „Brot für die Welt“ gefördert. zg

Info: Mehr zum Thema unter www.nachhaltig-predigen.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.12.2020