Todesursache: Rauchgasvergiftung

Speyer.Der bei einem Brand am 15. Februar in Speyer ums Leben gekommene Mann starb an einer Rauchgasvergiftung mit innerem Ersticken. Das hat eine Obduktion am Dienstag ergeben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten. Der Tote habe zweifelsfrei als der 49 Jahre alte Bewohner des zweiten Obergeschosses identifiziert werden können. Hinweise auf Gewalteinwirkung Dritter hätten sich bei der Untersuchung nicht ergeben. Bereits am Montag hatte ein Brandsachverständiger das Haus begutachtet. Eine eindeutige Brandursache konnte er nicht ermitteln. Am wahrscheinlichsten ist nach Behördenangaben der fahrlässige Umgang mit Feuer. jei

