Tote Hosen ins Gebet genommen

Speyer.So einen Abend hat die Speyerer Gedächtniskirche in den mehr als 100 Jahren seit ihrem Bau noch nicht erlebt. Denn als Tote-Hosen-Frontmann Campino 300 glückliche Gewinner mit den Worten „Liebe Gemeinde“ begrüßt, ist das so viel mehr als die abgedroschene Floskel eines routinierten Rhetorikers, der sich vortrefflich in seine Umgebung fügt. Denn auch, wenn die Hosen vom Frauengefängnis bis zur Zugspitze schon so manch ungewöhnlichen Ort zum Konzertsaal machten: Dieser mächtige Sakralbau nimmt selbst die fünf Jungs aus Düsseldorf ins Gebet.

Und so kündet Prophet Campino pflichtschuldig: „Es ist Zeit, die Wahrheit zu sagen – jedenfalls mehr, als sonst.“ Womit man ihn beim Wort nehmen durfte. Denn um das exklusive Hautnah-Konzert mit den Hosen für die Gewinner zu einem ganz besonderen Erlebnis zu gestalten, fuhr die Opel-Gang zwischen „Hier kommt Alex“ und „Bonnie & Clyde“ nicht nur funkelndes Gut aus eigenen Historie in akustischer Raffinesse auf, sondern stand der Gemeinschaft des Abends selbst bei knallharten Fragen Rede und Antwort. Ein Abenteuer, das sich durchaus als Wechselbad der Gefühle zu verstehen gab.

Mordversuch zu „Alles aus Liebe“

Denn so launig Andi bei der standesgemäßen FC-Bayern-Frage von der legendären Kritik von Uli Hoeneß („Die Toten Hosen sind der Dreck, an dem unsere Gesellschaft zugrunde gehen wird“) berichtete, so schockiert reagierten die Fans keine zwei Minuten später. Denn als eine weibliche Anhängerin wissen wollte, was die heftigste Fan-Reaktion auf einen Hosen-Song gewesen sei, schreckt Sänger Campino keineswegs davor zurück, vom kaltblütigen Mordversuch eines verlassenen Mannes zu berichten, der zuvor die Hosen-Single „Alles aus Liebe“ aufgelegt hatte.

Doch es gab auch schönere Kapitel zu beleuchten: Anekdoten um den kultigen Neon-Pullover aus London reihen sich in diesen fast schon intimen Dialog-Momenten an mutige Stellungnahmen, die die Band über jeden Verdacht des „Weichspül-Punks“ erhaben machen. Da mag es an einem windigen Dezemberabend in der grandios in Szene gesetzten Kirche noch so kalt durch die Bänke ziehen: Bei dieser Offenheit kommt fast schon Wohnzimmer-Atmosphäre auf. Da verzeiht man Gentleman Campino auch gerne, dass er bei der Frage nach dem goldenen Ring am Finger lieber vornehm schweigt, als der Röte in seinem Gesicht doch noch nachzugeben.

Was zunehmend imponiert, ist, dass sich der musikalische Kopf sehr genau auf die Dramaturgie des Glaubens versteht. Da mag der 57-Jährige noch so sehr betonen, dass ihm das Weihnachtsfest als zelebriertes Hochfest nichts mehr bedeutet: Die Rolle von Kirche als Ort der Courage in Zeiten der DDR rühmt der Frontmann nicht weniger als Episoden jugendlicher Grenzenlosigkeit in den Ferienlagern der Jungschar.

Eine erzählte, oft auch augenzwinkernd-humoristische Nähe, die sich auf tief faszinierende Art und Weise in Musik überträgt. Ob Kuddel in herrlich schräger Manier seine ganz eigene Version von „Still, still“ ins Kirchenschiff grölt oder die ganze versammelte Akustikpracht samt Cello, Akkordeon und Klavier ein kraftvolles „Paradies“ auf Speyers Erden eröffnet: Etwas festlich Zelebriertes wohnt hier in nahezu jedem Akkord.

Zumal es diesem besonderen Konzert auch keineswegs an inhärenter Courage mangelt. Die Klammer um das eigene Engagement in entlegenen Staaten wie Uganda und Tadschikistan ist hier fast nur die Randnotiz von nahezu glühenden Songs wie „Schwerelos“, der das Leid von Auschwitz-Überlebenden in Zeiten eines wieder aufflammenden Nationalismus einfühlsam und gleichermaßen unmissverständlich zur Sprache bringt.

Sitzen bleibt hier keiner lange

Was daraus entsteht, ist ein Format, das die Dimensionen aller bisher denkbaren Konzertarten lustvoll sprengt. Die des Senders, der bei der Liveübertragung dieser 140 Minuten an seine Grenzen gerät. Aber auch die Vorstellung der Zuschauer, die zuerst zaghaft in den Kirchenbänken Platz genommen hatten, um ihr erlebtes Stück Konzertgeschichte später enthusiastisch zu bejubeln.

Stefan Schehl aus Vorderweidenthal, den Die Toten Hosen schon seit seinem 14. Lebensjahr und dem ersten Konzert in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle begleiten, bringt es im Gespräch mit dieser Zeitung auf den Punkt, wenn er nach dem letzten gespielten Akkord klarstellt: „Diese Jungs prägen dich. Dein Leben lang. Vollgas, komme, was wolle. Das schafft niemand, wie die Hosen.“ Eine Erkenntnis, die man nach diesem in jeder Hinsicht überwältigenden Abend nur unterschreiben kann.

