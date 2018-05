Tradition in neuem Gewand

Anzeige

Speyer.Zum zweiten Kunsthandwerkermarkt und einem verkaufsoffenen Sonntag laden die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ und die Stadt Speyer am 5. und 6. Mai ein. In der Maximilianstraße treffen sich siebzig Töpfer, Kunsthandwerker und Künstler, die das ganze Spektrum ihres Schaffens zeigen und dabei traditionelles Handwerk in neuem Gewand vorstellen.

Präsentiert werden unter anderem Holz-, Leder-, Goldschmiede- und Filz-Arbeiteten, sogenanntes Glasfusing, Bürstenbinderei, Metallskulpturen, Kunststricken, Schneiderei und Kunstobjekte. Der Markt ist am Samstag, 5. Mai, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 6. Mai, wie die Geschäfte der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Grundsätzlich sind am 6. Mai, dem verkaufsoffenen Sonntag, keine Verkehrsbeschränkungen für den Individualverkehr vorgesehen – darauf weist die Straßenverkehrsbehörde hin. Allerdings sei für den Fall, dass das Verkehrsaufkommen im Bereich des Domplatzes das vertretbare Maß übersteige, eine Teilsperrung des Domplatzes erforderlich. Besucher aus der Region werden gebeten, den ÖPNV zu nutzen. Weitere Infos gibt’s unter speyer.de. mav