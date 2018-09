Tradition trifft moderne Klänge

Speyer.Für wohl keinen anderen Anlass ist so viel wunderbare, emotional bewegende und stilistisch unterschiedliche Musik geschrieben worden, wie für Weihnachten, heißt es in einer Pressemitteilung. Angelika Milster lädt bei ihren weihnachtlichen Kirchenkonzerten unter dem Titel „Hoffnung“ zu einem bezaubernden Hörerlebnis, bei dem geistliche Lieder auf zeitgenössische Popsongs, traditionelle Weihnachtslieder auf bekannte Musicalmelodien treffen. Am Donnerstag, 13. Dezember, singt sie in der Gedächtniskirche

Eines ist all diesen Werken gemein: Sie sind Ausdruck des Glaubens an Gottes Gnade, und sie beschreiben die Hoffnung auf Frieden und Harmonie.

Angelika Milster steht für Souveränität, Stilsicherheit und Perfektion aus mehr als drei Jahrzehnten erfolgreicher Bühnenpräsenz. Aufgewachsen in Hamburg, war Wien mit der deutschsprachigen Erstaufführung des Musicalwelterfolgs „Cats“ Ort ihres Durchbruchs. „Erinnerung“ wird zu ihrem Superhit und macht sie zum Musicalstar Nummer eins im deutschsprachigen Raum, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Es folgen Auszeichnungen wie der Echo, die Goldene Europa und Goldene Schallplatte. Seitdem ist sie auf Theaterbühnen, bei Musicalproduktionen, in Fernsehserien, und Konzerten präsent.

Jetzt geht die Künstlerin mit ihrem Konzertprogramm „Hoffnung“ auf einer Reise durch Deutschland und präsentiert ihre unverwechselbare Stimme und ihrem einzigartigen Esprit.

Angelika Milster singt am Donnerstag, 13. Dezember, in der Gedächtniskirche. Tickets gibt es ab 35,90 Euro im Kundenforum unserer Zeitung, Carl-Theodor-Straße 1 in Schwetzingen. zg

