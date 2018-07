Traktoren bringen den Boden zum Beben

Anzeige

Speyer.Wenn sie auf die Strecke fahren, fängt der Boden an zu beben: Das rhythmische Tuckern eines Bulldogs lässt die Herzen von Traktoren-Liebhaber höher schlagen – so auch beim Lanz-Bulldog-Treffen im Technik-Museum, wo sich Fans aller Generationen am Samstag, 28, Juli, 10 bis 17 Uhr, und Sonntag, 29. Juli, 10 bis 16 Uhr, versammeln, wenn die Veranstaltung in ihre zwölfte Runde geht.

Was mit einer kleinen Gruppe von Traktoren-Besitzern begann, gehört heute zum festen Programm des Museums und steht besonders bei den kleinen Besuchern hoch im Kurs. Rund 100 Traktoren und Landmaschinen aller Marken sind dabei. Geboten werden Rundfahrten für Besucher, Vorführungen der Fahrzeuge, ein Geschicklichkeitswettbewerb, bei dem der Fahrer mit seinem Bulldog einen Slalomparcours entlang fährt, sowie die traditionelle Ausfahrt durch Speyer mit Stopp vor dem Speyerer Dom. Die Ausfahrt ist für beide Tage um 13 Uhr angesetzt. Die etwa einstündige Tour führt den auffälligen Fahrzeugkorso durch die Stadt, vorbei am Speyerer Dom und wieder zurück auf das Museumsgelände. Auch der Modell-Hof Geitlinger aus Hochstadt wird wieder mit einem rund 40 Quadratmeter großen Diorama dabei sein. Zu sehen sind verschiedene Bauernhöfe, Traktoren, Maschinen und LKW in vielfältigen Marken und Variationen. Einige Fahrzeuge sind ferngesteuert und können mit einer kabellosen Fernsteuerung gefahren werden. Präsentiert werden die frühere Landwirtschaft, die Landwirtschaft in der Hochkonjunktur und als modernes Lohnunternehmen.

Historische Motoren

Interessierte, die an dem Treffen mit Bulldogs, Landmaschinen und historischen Motoren teilnehmen wollen, melden sich im Internet unter www.technik-museum.de/lanz kostenlos an und nehmen am traditionellen Abendessen am Samstagabend teil und dürfen eine Begleitperson mitbringen. zg