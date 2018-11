Trauerseelsorge für Jugendliche

Speyer/Römerberg.Kinder und Jugendliche, die mit dem Verlust eines geliebten Menschen fertig werden müssen, lädt die Hospiz- und Trauerseelsorge im Bistum Speyer zu einem gemeinsamen Tag ein. Die Veranstaltung unter dem Motto „Mein Herzensmensch – Weit weg und doch so nah“ findet am Samstag, 1. Dezember, von 9.30 bis 16 Uhr im katholischen Pfarrheim St. Pankratius in Römerberg-Berghausen statt.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 14 Jahren. Die Kosten betragen 25 Euro. Anmeldungen unter Telefon 06232/10 22 88 und E-Mail hospiz-trauerseelsorge@bistum-speyer.de möglich. zg

