Anzeige

Die im Wesentlichen von Sandra Eichhorn organisierte Gala bot jedoch weit mehr als beachtliche Zahlen. Es war in jeder Hinsicht ein außergewöhnlicher Abend, an dem Musik, Comedy, Tanz und Akrobatik in einem Unterhaltungsprogramm aufeinandertrafen. Dass es Begeisterung bei den Besuchern auslöste, wunderte nicht, denn die Bühnen-Akteure gehören zum Besten, was die Branche zu bieten hat.

Stimmungsvolles Gesamtbild

Oftmals mit Szenenapplaus belohnt, sorgten sie mit ihren Darbietungen für mitreißende Unterhaltung. Der im Schottenrock agierende Moderator Steve Eleky verbuchte als Zauberer und Jongleur die ersten Lachsalven. Im Zentrum des Geschehens stand mehrfach Sänger Rüdiger Skoczowsky. Mit einer musikalischen Bandbreite von populären Klassikern bis zu topmodernen Hits begleitete er Artisten und Tänzer, was sich bei den jeweiligen Darbietungen zu einer stimmungsvollen Gesamtinszenierung zusammenfügte.

Perfekte Körperbeherrschung demonstrierten fünf Akrobaten der international renommierten und mehrfach ausgezeichneten Gruppe „Kung Fu Boys“. Den Atem hielten die Zuschauer auch bei den Vorführungen von Sheila Nicolodi an. Die einer italienisch-schweizerischen Artisten-Dynastie entstammende Akrobatin hat sich auf Pole-Dance-Artistik spezialisiert und was sie an der Stange und in einem weiteren Auftritt mit wirbelnden Reifen an Grazie und Körperbeherrschung demonstrierte, war internationale Spitzenklasse.

Gleiches galt für die Gruppe „Crazy Flight“ und das Duo „Dias Brothers“. Die Schwerkraft ignorierend, schien bei den atemstockenden Mehrfachsalti mit Schrauben, spektakulären Würfen und gewagten Flug- und Balanceeinlagen der Traum vom Fliegen greifbar nahe. Der Aufforderung „It’s Showtime“ folgte das Palazzo-Revue-Ensemble „Dancers“ gleich mehrmals.

In ihren fantastischen Kostümen eine Augenweide, versprühten die Tänzerinnen in unterschiedlicher Besetzung und mit wechselnden Choreografien Lebensfreude pur. Die begeisterten Besucher der knapp zweistündigen Gala dankten beim Finale für die perfekt in Szene gesetzten Show-Highlights mit langanhaltendem Beifall.

Info: Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.02.2018