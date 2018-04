Traumwetter beschert Besucherrekord

Prost! Die „IG Winelandgames“ veranstaltet zum dritten Mal ihren Mittelaltermarkt. © Klaus Venus

Speyer.Von der Interessengemeinschaft „Winelandgames“ aus Kirrweiler organisiert, fand am Wochenende auf den unteren Domwiesen ein buntes mittelalterliches Treiben statt. Unter dem Motto „Speyerer Geschichte zum Anfassen“ hatten die Organisatoren das farbenprächtige Schauspiel mit der großartigen Dom-Kulisse im Hintergrund schwerpunktmäßig in einer Zeit angesiedelt, in der sich Richard Löwenherz

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4033 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.04.2018