Treffen der Drehorgelfreunde

Speyer.Im Frühling wird es im Technik-Museum musikalisch, denn es findet wieder das große Jahrestreffen des Clubs Deutscher Drehorgelfreunde statt. Über 200 Drehorgelspieler und Moritatensänger werden am Samstag, 6. April, im Technik-Museum zu sehen und zu hören sein und ihre Schätzchen dort, aber auch in der Speyerer Innenstadt vorführen. Passend zu den Instrumenten sind die Drehorgelspieler in historischen Gewändern gekleidet.

Neben dem Museum hat der Club Deutscher Drehorgelfreunde auch in der Gedächtniskirche eine „Heimat“ gefunden. Dort findet von 11 bis 12 Uhr ein Konzert unter dem Motto „Faszination klassischer Musik auf Drehorgeln“ statt. Der Eintritt ist frei. zg/Bild: Technik-Museum

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.04.2019