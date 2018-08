Trinkwasserbrunnen fürs Geschirrplätzel

Anzeige

Speyer.Im Sommer in der heißen Innenstadt, vielleicht noch nach einer Fahrradfahrt in der Hitze oder nach einer Fahrt im glühenden Auto, werden die Menschen oft von Durst geplagt. Ein öffentlicher Trinkwasserspender wäre in solchen Situationen eine Bereicherung, findet die Fraktion der Bürgergemeinschaft Speyer (BGS). Sie plädiert für einen solchen Spender am Geschirrplätzel und brachte den Antrag im Speyerer Stadtrat ein. Die Idee kam auf, als die tropischen Temperaturen in den vergangenen Wochen Deutschland erreichten.

Nach Auskunft des Speyerer Umweltamtes, haben alle öffentlichen Brunnen in Speyer keine Trinkwasserqualität. Dennoch gibt es Frischwasserleitungen. Nach Meinung der BGS ist ein solcher Trinkbrunnen kein Luxusgut mehr und sollte in vor allem von Tourismus geprägten Städten vorhanden sein. Das zum Großteil im Schatten liegende Geschirrplätzel, zwischen der Figur des „Pilgers“ und dem etwas weiter in Richtung Dreifaltigkeitskirche liegenden Brunnen, wäre ideal dafür. Viele Pilger und Radfahrer machen auf den dortigen Sitzbänken Pause. Nach Auskunft der zuständigen städtischen Mitarbeiter liegt direkt neben dem Brunnen, welcher kein Trinkwasser führt, dennoch ein Schacht mit Frischwasserleitung, von dem auch die Anschlüsse beim Weihnachtsmarkt betrieben werden. Von dort aus sind es nur wenige Meter bis zum von der Bürgergemeinschaft Speyer vorgeschlagenen Standort.

Flaschen per Hahn befüllen

Moderne Trinkwasserspender sind so konzipiert, dass sie bei jedem Knopfdruck für etwa 30 Sekunden, einen halben Liter frisches Trinkwasser abgeben. Der Wasserspender sollte so geplant sein, dass er nach oben eine Wassersäule hat, die per Knopfdruck aktiviert wird. Ebenso sollte eine seitliche Wassersäule mit flexiblem Schlauch angebracht sein, mit dem auch Rollstuhlfahrer und Kinder trinken können. Zu guter Letzt können, mit dem Anbringen eines seitlichen Wasserhahns, Trinkflaschen befüllt werden. zg