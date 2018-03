Trio präsentiert bekannte Stücke in ungewohnter Form

Anzeige

Speyer.Eine Premiere erleben die Besucher einer Matinee der Lions Clubs Speyer und Speyer Palatina mit dem ersten Auftritt der Formation Trioarsnova am Sonntag, 25. Februar, um 11 Uhr im Historischen Ratssaal. „Bekanntes in ungewohnter Form“ präsentieren Annette Falk (Fagott), Jens Knoop (Schlagzeug) und Martin Kersch (Klavier), die ihre Zuhörer mit in „Klangwelten“ nehmen, wie der Untertitel des Konzerts ankündigt.

Ungewohnt ist vor allem die Besetzung, mit der etwa im ersten, eher klassischen Teil, eine Vivaldi-Sonate auf Vibrafon, Kontrafagott und Fagott gespielt wird. Weiter erklingen Bachs Toccata und „Mexican Dances“ mit Marimbafon. Die zweite Hälfte enthält einen Tango von Piazzolla, Czárdás von Monti, das Schlagzeugsolo „Asventuras“ von Alexej Gerassimez, Fuciks Fagottklassiker „Der alte Brummbär“ sowie Udo Jürgens’ „Der Mann mit dem Fagott“, bei dem Martin Kersch auch singt.

Annette Falk ist Dozentin an der Musikschule der Stadt Speyer. Nach ihrem Studium in Dresden mit dem Hauptfach Fagott und Orchestermusik hatte sie Engagements unter anderem an der Frankfurter Oper, am Nationaltheater Mannheim, beim NDR Hannover und bei der Klassischen Philharmonie Bonn.