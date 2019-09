Trommeln für die Rechte der Jüngsten und Schwächsten

Speyer.Der Ortsverband Speyer im Deutschen Kinderschutzbund feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum werden mehrere Veranstaltungen durchgeführt. Den Auftakt bildet am Donnerstag, 12. September, ein Geburtstagsfest in der Zeppelinschule. Die Feier beginnt um 9 Uhr mit einem Trommelworkshop für 200 Speyerer Grundschüler unter Leitung von Johnny Lamprecht. Die Aktion steht unter

...