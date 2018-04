Tüftler reparieren und schonen so Ressourcen

Seit mehr als vier Jahren als gute Geister gegen das Wegwerfen aktiv: Hier reparieren Hans Balster (v. l.), Ulrich Urbatzka und Wilfried Habermehl vom Repair Café gerade einen Staubsauger. Die städtische Beigeordnete Stefanie Seiler schaut den Herren, denen sie den Speyerer Umweltpreis überreicht hat, interessiert über die Schulter. © Venus

Speyer.Die Köpfe rauchen im Kellerraum der Quartiersmensa Q + H in der Speyerer Heinrich-Heine-Straße. Entsprechend warm ist es in dem Repair Café, das hier eingerichtet ist. Am Oktober 2013 ist das Angebot an den Start gegangen. Jetzt sind die Initiatoren mit dem Umweltpreis der Stadt Speyer belohnt worden: 1250 Euro dürfen sie in ihre Arbeit stecken.

Volles Haus herrscht beim Besuch der

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3307 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.02.2018