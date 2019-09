Über 27 Tage im Weltall

Speyer.Das Thema Raumfahrt begeistert nicht nur Männer. Auch für Frauen ist es ein spannender Bereich, ob als Hobby oder als Arbeitsplatz. Über 50 Raumfahrer besuchten bisher Europas größte Raumfahrtausstellung „Apollo and Be-yond“ im Technik-Museum. Sie hielten Vorträge und standen bei Fragerunden Rede und Antwort. Am Sonntag, 20. Oktober, wird erstmals eine Astronautin einen Vortrag im Museum halten. Der Vortrag findet in englischer Sprache statt und beginnt um 14 Uhr im Forum Kino. Die Präsentation ist im Eintrittspreis des Museums enthalten.

Heidemarie „Heide“ Stefanyshyn-Piper ist eine ehemalige US-Astronautin der Nasa und war mit den Missionen STS-115 und STS-126 insgesamt genau 27 Tage, 15 Stunden und 35 Minuten im Weltraum. Sie führte dabei fünf Außenbordeinsätze mit einer Dauer von über 33 Stunden durch. In ihrem Vortrag berichtet die Amerikanerin über ihre beiden Raumfahrtmissionen und welche familiäre Verbindung sie unter anderem zu Deutschland hat. Stefanyshyn-Piper wurde am 7. Februar 1963 in Saint Paul in Minnesota als das Kind von Einwanderern geboren. Der Vater der ehemaligen Nasa-Astronautin und Marineoffizierin stammte ursprünglich aus der Ukraine, die Mutter kam aus Deutschland.

Nach ihrer Ausbildung nahm die Amerikanerin ihren aktiven Dienst in der Marine auf – Ziel war es Marinepilotin zu werden. Doch durch einen nicht bestandenen Augentest zerschlug sich ihr Traum und es musste ein anderer Weg her. Am Naval Diving and Salvage Training Center in Florida ließ sie sich zur Marine- und Bergungstaucherin ausbilden. Nach einem Jahrzehnt als Taucherin bewarb sie sich mit Erfolg bei der Nasa. Am 1. Mai 1996 wurde Stefanyshyn-Piper aus 2432 Anwärtern ausgewählt und begann im August desselben Jahres ihre zweijährige Grundausbildung im Johnson Space Center zur Astronautin. Als vollwertige Missionsspezialistin arbeitete sie anfangs bei den Unterstützungsmannschaften und half den Shuttle-Besatzungen am Starttag beim Einstieg in die Raumfähre.

Erster Raumflug und Außeneinsatz

Im Februar 2002 gab es dann endlich das „Go“ für ihren ersten Raumflug. Doch durch das Unglück der Raumfähre Columbia am 1. Februar 2003 verzögerte sich ihr Einsatz um vier Jahre. Am 9. September 2006 war es dann so weit und es ging mit der Raumfähre Atlantis zur Mission STS-115 erstmals ins Weltall. Hauptnutzlast war das 16 Tonnen schwere Element P3/P4, mit dem die Internationale Raumstation erweitert wurde. Während der Mission unternahm die Astronautin zwei Außenbordeinsätze mit einer Dauer von rund 13 Stunden. Sie montierte P3/P4 am P1-Träger, stellte alle notwendigen Verbindungen her und aktivierte ein Kühlsystem. Die Mission dauerte fast zwölf Tage lang.

Zur zweiten Mission ging es am 15. November 2008. Mit STS-126 flog Stefanyshyn-Piper zu einer Versorgungs- und Reparaturmission. Bei diesem Flug unternahm sie drei Außenbordeinsätze mit einer Dauer von über 20 Stunden. Die Mission endete am 30. November 2008 mit der Landung der Raumfähre „Endeavour“ auf der „Edwards Air Force Base“ in Kalifornien nach rund 15 Tagen und 20 Stunden. Heidemarie Stefanyshyn-Piper verließ die Nasa schließlich im Juli 2009 und kehrte zum Naval Sea Systems Command zurück. zg

Info: www.technik-museum.de/astronautin

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.09.2019