Über 3000 Euro fließen in gute Zwecke

Speyer.Alle Jahre wieder nutzt der Nachtwächter von Speyer seinen letzten öffentlichen Rundgang im Jahreslauf auch dafür, um seine Nachtwächter-Spende an verschiedene soziale und karitative Einrichtungen und Projekte zu übergeben. Bereits zum 13. Mal fand nun am Dienstag am Brezelbrunnen auf dem Königsplatz die symbolische Spendenübergabe statt.

Der "wohlleibliche Herre Nachtrath" Otmar Geiger

...