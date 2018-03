Ums stille Örtchen tobt Konflikt der Interessen

Anzeige

Klar ist: Es muss etwas passieren

Einig sind sich Planer und Baumschützer, das etwas passieren muss. Die alte, nur tagsüber und vom Parkinneren her zugängliche Toilettenanlage ist sehr in die Jahre gekommen und verfügt nicht über einen barrierefreien Zugang. Zudem liegt der Eingang in einer schwer einsehbaren Zone des Parks, was nach Meinung weiblicher Teilnehmer an der Informationsveranstaltung eine abschreckende Wirkung hat.

Ein Teilnehmer schlug vor, das Park-Eingangstor weiter ins Innere der Grünanlage zu versetzen, was nach Einschätzung Egers jedoch zu einer Veränderung der Denkmalzone führen würde und daher keine Chance habe.

Die ins Spiel gebrachte Neugestaltung der alten WC-Anlage, bei der eine Rampe die Barrierefreiheit sicherstellen müsste, erscheint wenig sinnvoll. Eine weitere Anregung zielte darauf ab, die ziemlich tiefliegende alte Toilette abzureißen, den Boden aufzuschütten, zu planieren und eine rund um die Uhr geöffnete Systemtoilette mit barrierefreiem Zugang von der Bahnhofstraße her neu zu bauen. Dafür müssten Büsche entfernt und ein großer Götterbaum gefällt werden, was auf Widerspruch von Mitgliedern der Initiative zum Erhalt der Bäume stieß.

Dazu ergänzte Steffen Schwendy, bei der Stadt zuständig für die Planung öffentlicher Grün- und Spielflächen sowie ökologischer Ausgleichsflächen: „Wir müssten 40 Zentimeter tief in den Boden gehen. Damit greifen wir massiv in das Wurzelwerk ein, was der zweite Götterbaum nicht überleben würde.“

Im Grunde genommen sind die Teilnehmer nach dem Meinungsaustausch genau so schlau gegangen, wie sie gekommen sind. Nun stellt sich die Frage, ob bei der nächsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Dienstag, 6. März, um 17 Uhr Nägel mit Köpfen gemacht werden.

