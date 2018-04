Anzeige

Der Liedermacher aus der Hauptstadt, der auch Texte für Kollegen wie Ulla Meinecke, Katja Ebstein, Klaus Lage, Herman van Veen geschrieben hat, lässt dabei seine Reisegeschichten Aggregats- und Zeitzustände wechseln, verschmilzt die Neugier früherer Generationen mit Sehnsüchten von heute. Auch mit den Zwängen, die Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertreiben. Schmerzhafte Reisen.

„Flüchtig“ ist kein Album, das frühmorgens sein Handtuch auf die Liege vor dem All-Inclusive-Pool legt. Viele dieser Reisen finden sich in seinen Liedern wieder. Flucht und Vertreibung verhandeln ihre Existenz ebenso wie das Schlendern und Flanieren. Nichts ist mehr sicher in Maurenbrechers Liedern, alles befindet sich im Umbruch, heißt es im Pressetext.

Die Speyerer Liedermacherin Susann kam als Spätberufene zum Liederschreiben und hat sich in wenigen Jahren eine große Fangemeinde in der Region erspielt. In ihren poetisch-ironischen Texten lotet sie gerne die Untiefen und Unmöglichkeiten der Liebe aus. Politik trifft Liebe – im Wohnzimmer-Format. Ulrich Zehfuß führt durch den Abend, interviewt die Gäste und präsentiert alte und neue Stücke aus seinem Repertoire. Karten gibt es für 14 Euro (ermäßigt 9 Euro) in der Tourist-Info Speyer und im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen. zg/mm

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.04.2018