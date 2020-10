Unermüdliche Impulsgeberin

Speyer.Der Kreisverband Speyer von Bündnis 90/Die Grünen trauert um sein Gründungsmitglied Ilse Dingler, die im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Parteiübergreifend war Ilse Dingler in Speyer sehr bekannt. Noch bei der Feier zum 35-jährigen Bestehen der Gruppierung vor zwei Jahren überzeugte sie mit ihren Schilderungen zur Zeitgeschichte und zur Entwicklung des Kreisverbands der Grünen.

„Wir Speyerer Grünen trauern um unser Gründungsmitglied und die erste grüne Stadträtin in Speyer, Ilse Dingler. Sie gab mit ihrem unermüdlichen Engagement für Umwelt und Naturschutz über Jahrzehnte der Speyerer Politik wichtige Impulse. Ihre Besuche in der Partnerstadt Spalding zeigen ihre enge Verbundenheit mit dem Europäischen Gedanken“, teilt Parteisprecher Sascha Bassing mit.

Ilse Dingler hatte mit 14 Mitstreitern zusammen den Kreisverband der Grünen 1983 im Traditionslokal „Zum Weidenberg“ bei „Fräulein Liesel“ mitgegründet. Die Welt war damals noch geteilt durch den Eisernen Vorhang, der Nato-Doppelbeschluss sah die Stationierung von Pershing 2- und Cruise-Missile-Raketen in Deutschland vor – und von Ökologie war nur am Rand die Rede. Sie blieb über viele Jahre – gerade in turbulenten Zeiten – eine mahnende Stimme für die Speyerer Grünen.

„Mit Ilse verlieren wir ein verdientes Mitglied. Wir werden sie mit ihrer warmherzigen, humorvollen und inspirierenden Art immer in guter Erinnerung behalten“, schließt Sascha Bassing. mm/zg

