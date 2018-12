Unfallschwerpunkte sollen entschärft werden

Speyer.Nicht nur die Sanierung der Salierbrücke stellt die Stadt Speyer, den Einzelhandel, die Bürger und Touristen ab dem kommenden Jahr vor Herausforderungen. Ab April wird eine weitere Großbaustelle eröffnet, die den innerstädtischen Verkehr in andere Bahnen lenkt: Die Wormser Landstraße wird zwischen der Einmündung zur Auestraße und dem Alten Postweg um- und ausgebaut. Bis Ende des Jahres soll die Maßnahme dauern.

In einer ersten Bürger- und Anliegerversammlung gaben Speyers Stadtentwickler Bernd Reif, der stellvertretende Leiter der Tiefbauabteilung, Florian Benner, und Andreas Nolte von der Modus Consult GmbH Speyer einen Überblick über das Gesamtvorhaben und das planerische Konzept. Wichtigste Botschaft für die Verkehrsteilnehmer: Die Wormser Landstraße wird ab dem Beginn der Bauarbeiten nur noch als Einbahnstraße von Nord nach Süd zu nutzen sein. Im zweiten Bauabschnitt, nach etwa vier Monaten, wird die Auestraße für gut zwei Monate komplett abgehängt und ist nur noch über Alternativstrecken wie die Tullastraße befahrbar. In den vergangenen Jahren seien stets nur Schwachstellen ausgemerzt worden, sagte Benner und sprach von einem nicht mehr zumutbaren Zustand der Wormser Landstraße. „Weitere Instandhaltungsarbeiten sind nicht zielführend“, stellte er heraus. Nicht zuletzt gelte es durch den Um- und Ausbau, den Unfallhäufungsschwerpunkt an der Einmündung zur Auestraße zu entfernen. „Autofahrer haben Radfahrer, die aus der Stadtmitte kamen, dort oft übersehen“, wies Benner auf die Notwendigkeit hin.

Durchgehender Radweg

Nolte kündigte an, die bestehenden Fahrbahnteiler zu vergrößern, um mehr Platz für ein besseres Leitsystem zu schaffen. Ein durchgehender Radweg, ohne Verschwenkung, soll einen besseren Überblick an der Kreuzung bieten. Eine zusätzliche Radfahrer- und Fußgänger-Querung soll es in der Mitte der Fahrbahn in der Auestraße geben. Entschärft werden soll zudem die Situation am Friedhof. Stellflächen entlang der Mauer werden entfernt. „Das tun wir aus Gründen der Sicherheit“, so Nolte.

Bisher mussten die Autofahrer über den Rad- und Fußweg ein- und ausparken. Eine Zufahrt schließen wollen die Planer bei der Gärtnerei gegenüber, da es auch dort zu brenzligen Situationen komme. Mit weniger Parkraum müssen die Anwohner generell entlang der Wormser Landstraße auskommen. Nur fünf erhaltene Stellplätze zeigte Nolte auf der Planskizze. Er nannte ein weiteres Vorhaben: „Die Bushaltestelle wird versetzt, so dass die Leute nicht mehr auf dem Rad- und Fußweg aussteigen müssen.“ An die Barrierefreiheit sei bei der Umsetzung der gesamten Baumaßnahme gedacht.

Zum Jahreswechsel soll die Ausschreibung der Arbeiten erfolgen. „Wir wollen die Straße für alle Verkehrsteilnehmer verbessern“, machte Nolte deutlich. Die Buslinien würden umgeleitet, Rettungswege blieben frei.

Der letzte Bauabschnitt soll innerhalb von sechs Wochen durchgezogen werden, um bis Jahresende 2019 eine neue Wormser Landstraße vorstellen zu können. Gleichzeitig werden die Stadtwerke Kanalarbeiten vornehmen. Für Reif sind die Arbeiten vertretbar, nicht zuletzt, da der Berg der Sanierungsaufgaben wächst.

Info: Bei Fragen hilft das Tiefbauamt per E-Mail an baustelle-wola @stadt-speyer.de.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.12.2018