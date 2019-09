„Unpolitisches Christsein ist unvorstellbar“

Speyer.Ein unpolitisches Christsein kann sich der ehemalige Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe nicht vorstellen. „Die Christengemeinde steht in der Pflicht, sich für die und in der Bürgergemeinde zu engagieren“, erklärte Gröhe beim Begegnungsabend von Kirche und Politik in Speyer. Kirchenpräsident Christian Schad hatte aus Anlass der staatlichen Jubiläen „100 Jahre Weimarer Reichsverfassung“, „70 Jahre Grundgesetz“ und „30 Jahre friedliche Revolution“ in das Forum des Historischen Museums eingeladen.

Schon aus dem von Jesus ausgesprochenen Doppelgebot der Liebe – der Liebe zu Gott und zum Nächsten – ergebe sich für den Christen der Auftrag, sich für andere einzusetzen, meinte Gröhe, der aktuell als stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auch Beauftragter für Kirchen und Religionsgemeinschaften ist. „Wenn der christliche Glaube nichts mit der Politik zu tun haben darf, dann hätte man nicht die ‚C-Parteien‘ gründen dürfen“, so Gröhe. Ein Christsein, das sich auf das politische Engagement reduziere, sei zu wenig. In der aktuellen Debatte um die Beteiligung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) an der Flüchtlingsrettung im Mittelmeer, zeigte Gröhe Verständnis für die Haltung der Kirche. Es werde ein exemplarisches Zeichen gesetzt, „dass wir Ertrinkenden die rettende Hand ausstrecken“. Angesichts der Kritik, die Kirche solle in Afrika lieber Schulen bauen als Schiffe kaufen, erklärte er, dass niemand die Kirche daran erinnern müsse, sich für die Menschen in Afrika zu engagieren. „Seit 60 Jahren hilft ‚Brot für die Welt‘ im Kampf gegen Hunger, Armut und Ungerechtigkeit“, sagte Gröhe, der seit 1997 Mitglied der EKD-Synode ist.

Glaube gibt Orientierung

Der Glaube gibt nach Auffassung von Hermann Gröhe Orientierung für das politische Handeln. Dabei gelte die besondere Wertschätzung der Freiheit, dem Frieden und der Gleichheit. Im Ringen um konkrete politische Entscheidungen dürften Christen jedoch den Kompromiss nicht verachten. „Wir müssen bei aller Sehnsucht nach Eindeutigkeit einen Beitrag zu einer fairen Streitkultur leisten“, sagte Gröhe im Gespräch mit Moderator Harald Asel vom Info-Radio. Kirchenpräsident Christian Schad sprach von einer positiven Beziehung von Christen zum demokratischen Staat, die mit den grundlegenden Überzeugungen und Wertehaltungen zu tun habe. Schad nannte als Beispiele, in denen Christentum und Demokratie sich träfen, „die unantastbare Würde des Menschen, die Anerkennung von Freiheit und Gleichheit, der nüchterne Blick darauf, dass wir Menschen irren und Schuld auf uns laden und der Respekt vor der Verschiedenheit der Menschen“.

Die evangelische Kirche feiere nach „500 Jahre Reformation“ und „200 Jahre Pfälzer Kirchenunion“ aus voller Überzeugung die weltlichen Jubiläen mit. Demokratie lebe vom Mitmachen, von einer starken und kritischen Zivilgesellschaft. „Sie lebt vor allem aber von Menschen, die sich einbringen und das Gemeinwesen aktiv mitgestalten. Ohne das Engagement der Bürger wäre Demokratie unvorstellbar“, sagte Schad.

Musikalisch gestaltet wurde der Abend vom Pfälzischen Blechbläserensemble der Evangelischen Kirche der Pfalz unter der Leitung von Christian Syperek. lk

