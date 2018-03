Unsere Welt wird immer besser

Anzeige

Apropos Schimpansen: Bei „Evolution“ hatten Sie charmante Unterstützung von Schimpansin Sina – zumindest bei Einspielern. Diesmal ist ein Computer namens VAL dabei, ist das dem Thema geschuldet und was leistet VAL für Sie?

Vince Ebert: VAL lehnt sich natürlich an HAL an, den eigensinnigen Computer in dem Filmklassiker „2001 Odyssee im Weltraum“. Als der Film 1968 gedreht wurde, war es noch totale Science Fiction, dass Computer so etwas wie einen eigenen Willen haben. Inzwischen fragt man sich schon oft, ob und wann Computer intelligenter werden als wir. Vielleicht werden sie sogar schon bald die Herrschaft übernehmen? In Amerika war das ja schon mal Realität. Da wurde Kalifornien acht Jahre lang von einem Terminator T 800 regiert.

Wenn Sie über die Zukunft sprechen, verraten Sie dabei auch, ob sie eher leuchtender oder düsterer wird?

Ebert: Das Programm wirft einen durchaus optimistischen Blick in die Zukunft. Ich weiß, wir Deutschen mit unserem Pessimismus wollen das oft gar nicht so recht glauben, aber unsere Welt wird besser und besser. Egal, ob Sie sich durchschnittliche Lebenserwartung, Impfraten, Schulbildung oder Pro-Kopf-Einkommen anschauen: Alle Zahlen haben sich in den letzten 200 Jahren dramatisch und kontinuierlich verbessert. Und zwar weltweit. Und es sieht derzeit nicht so aus, als dass sich das in der nächsten Zeit ändern wird. Noch vor zehn Jahren wurde Rudolf Moshammer mit einem Telefonkabel erdrosselt. Das wäre heute rein technisch überhaupt nicht mehr möglich.

Welche Prognosen wagen Sie beispielsweise, wobei Sie ja feststellen, fast alle Zukunftsprognosen seien falsch gewesen?

Ebert: Gerade Experten haben sich – was konkrete Dinge und Errungenschaften angeht – oft geirrt. „Wir denken, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt.“ Sagte IBM in den 40ern. „Wer zum Teufel will Schauspieler sprechen hören?“, lachte Warner Brothers in den 20ern. „Lolita und ich bleiben für immer zusammen“, wusste Lothar Matthäus in den 90ern.

Ein Thema, das Sie ankündigen, klingt besonders spannend: Berufsaussichten im Odenwald – wie ist da Ihre Erwartung als Experte?

Ebert: Tendenziell ist es leider so, dass die ländlichen Gebiete immer mehr verwaisen, die Städte haben ungebrochenen Zulauf. Ich komme ja tatsächlich aus dem bayerischen Odenwald – aus Amorbach. Eine der wenigen Städte, deren Stadtplan Maßstab 1:1 rauskommt. Aber ich wollte schon immer raus in die große Welt. Die tollsten Erlebnisse meiner Kindheit waren, wenn meine Eltern mit mir zum Einkaufen nach Aschaffenburg gefahren sind – „the city that never sleeps!“ Zumindest waren die Geschäfte über Mittag offen . . .

Sie sprechen im Programm auch die Frauenquote im Vatikan an – was lässt sich aus naturwissenschaftlicher Sicht da erwarten?

Ebert: Religionen und Ideologien sind ja – was Veränderungen angeht – sehr beratungsresistent. Insofern wird sich in dieser Hinsicht nicht so viel tun. Ich halte es deswegen gerne mit der Wissenschaft. Wissenschaftliches Denken ist ja im Grunde nichts anderes als eine Methode zur Überprüfung von Vermutungen. Wenn ich vermute: „Im Kühlschrank könnte noch Bier sein“ und ich schaue nach, dann betreibe ich im Prinzip schon eine Vorform von Wissenschaft. Großer Unterschied zur Theologie: In der Theologie werden Vermutungen in der Regel nicht überprüft. Wenn ich zum Beispiel nur behaupte: „Im Kühlschrank ist Bier!“, bin ich Theologe. Wenn ich nachgucke, nichts finde, und trotzdem behaupte: „Es ist Bier drin“ – dann bin ich Esoteriker.

Kann man zur Zukunft auch Experimente auf der Bühne machen?

Ebert: Ich mache sogar mit den Zuschauern ein supertolles Experiment: eine Zeitreise. Wir reisen alle zusammen zwei Stunden lang in die Zukunft. So lange dauert nämlich das Programm.

Im letzten Programm wurde es mit dem Paarungsverhalten der Schnecken ja auch etwas schlüpfrig – dürfen wir zur Zukunft auch einen Schuss Erotik erwarten?

Ebert: Im Online-Zeitalter muss man natürlich auch über das Thema sprechen. Natürlich streng wissenschaftlich. Immerhin haben ein Drittel aller weltweiten Internetseiten pornografische Inhalte. Und gleichzeitig hat man keine Ahnung, wie sich Onlinepornografie auf die männliche Psyche auswirkt. Weil‘s keine Probanden für die Kontrollgruppe gibt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 09.03.2018