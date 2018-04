Unter der Dornenhaube

Anzeige

Legendenbildung versus Wahrheit – so könnte man auch die von Theologen, Historikern und weiteren Wissenschaftlern geführte Debatte um das 4,36 mal 1,10 Meter messende Turiner Grabtuch mit dem Ganzkörper-Bildnis eines Menschen umschreiben. Die Veranstalter lassen verlauten: „Wissenschaftliche Untersuchungen über den Abdruck eines Mannes auf dem Turiner Grabtuch und historische Forschungen verdichten die Annahme, dass der Mann auf dem Tuch Jesus von Nazareth war und dieses Tuch seinen Leichnam umhüllte.“ Als wirklich gesichert gilt aber lediglich, dass Webart und Stoffbeschaffenheit auf das erste Jahrhundert nach Christus hinweisen.

Kernstück der Ausstellung in der Krypta ist zwar nicht das in einer Seitenkapelle des Turiner Domes aufbewahrte Original, doch die in gleicher Größe hergestellte und perfekt ausgeleuchtete Kopie sowie eine dem Abdruck des Tuches nachempfundene lebensgroße Figur vor dem Altar sind alleine bereits einen Besuch wert. Zum Grabtuch äußerten sich in der Vergangenheit auch mehrere Päpste. Zuletzt war dies Papst Franziskus, der am 30. März 2013 sagte: „Dieses Gesicht mit geschlossenen Augen ist das Gesicht eines Toten. Es schaut uns dennoch auf geheimnisvolle Weise an und spricht zu uns im Schweigen.“

Lanze aus der Römerzeit

Ergänzt werden die Schaustücke durch weitere Exponate in Glasvitrinen und erläuternde Texte auf großen Schautafeln. So ist bei der Rekonstruktion einer Dornenkrone zu lesen, dass diese kein Dornenkranz, sondern eine Dornenhaube war. Zu sehen ist ferner die Spitze einer Lanze aus der Standard-Ausrüstung eines römischen Legionärs. Gezeigt werden zudem 16 Zentimeter lange Nägel aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, wie sie die Römer zur Kreuzigung benutzten. Ebenfalls zu sehen ist eine römische Geißel mit Lederriemen und Bleihanteln. Der Mann auf dem Grabtuch soll 39 Mal mit solch einer Geißel geschlagen worden sein.

Wer etwas Ruhe benötigt, um alle Informationen zu verarbeiten, findet auch das: In der spirituell extrem verdichteten Atmosphäre der Krypta laden Sitzwürfel zur Meditation und zum Verweilen in der Ausstellung ein, die in Speyer unter der Schirmherrschaft von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann steht.

