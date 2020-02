Unternehmer netzwerken

Speyer.Das Unternehmertreffen Pfalz findet zum fünften Mal an diesem Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr in der Stadthalle Speyer statt. Über 100 Unternehmer aus der Region treffen sich dort um neue Geschäftskontakte zu knüpfen.

Begrüßt werden die Teilnehmer durch die Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt und die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Den Vortrag des Abends hält Verena Kiy, Gewinnerin des internationalen Speaker Slam in München, zum Thema „Mutige (Selbst-)Führung“. Der Eintrittspreis beträgt 25 Euro, Eintrittskarten können beim Bund der Selbstständigen Rheinland-Pfalz & Saarland unter der Nummer 06321/93 75 141 oder per E-Mail an info@bds-rlp.de bestellt werden. Das Unternehmertreffen ist eine Veranstaltung des Bundes der Selbstständigen Rheinland-Pfalz & Saarland, von Just Landau, des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, der Wirtschaftsförderung Speyer, von Kreative Pfalz und der Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.02.2020