Unverpackt gegen den globalen Plastikmüll

Speyer.„Von der Idee zum Unternehmen“ lautete der Titel eines Vortrages beim viel beachteten Existenzgründungstag Rhein-Neckar im Technik-Museum. Sophie Etzkorn und Luise Sobetzko aus Speyer trieb diese Idee schon eine ganze Weile um. Nun haben sie diese in die Praxis umgesetzt und am Samstag, 7. Dezember, den „Kaufladen unverpackt“ in der Großen Greifengasse eröffnet.

Das an der Ecke zur Wormser Straße gelegene und in den vergangenen Monaten einer aufwendigen Innensanierung unterzogene Gebäude beherbergte zuvor mehrere Jahrzehnte lang das Modehaus Klimm. Mit der Geschäftseröffnung wollen die Jungunternehmerinnen „in Zeiten einer immer bedrohlicher werdenden Vermüllung des Planeten zumindest lokal ein Zeichen setzen“.

Beide Gründerinnen haben sich schon in jungen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Die 28-jährige Kulturmanagerin Luise Sobetzko war bereits im Alter von 14 Jahren Vegetarierin und ist es aus Überzeugung bis heute geblieben. Auch die 30-jährige Politikwissenschaftlerin Sophie Etzkorn hat sich früh Gedanken gemacht und rief als Grundschülerin den Umweltclub „Grüne Sieben“ ins Leben. Aus den jugendlichen Aktivitäten hat sich in zunehmendem Maße eine ernsthafte Lebenseinstellung entwickelt.

„Die beste Verpackung ist gar keine“, lautet daher auch das Motto der gut vernetzten Geschäftspartnerinnen, die sich bei der Nachhaltigkeitsinitiative „InSpeyeRed“ kennenlernten und Anfang des Jahres eine zielgerichtete Crowdfunding-Kampagne starteten. Dabei kamen innerhalb von nur sechs Wochen 47 000 Euro als Startkapital zusammen. Das Ergebnis bestärkte die beiden Existenzgründerinnen in ihrer Idee, nach Großstadt-Vorbildern mit alternativen Ladenkonzepten in Speyer einen Unverpackt-Laden zu eröffnen.

Nachhaltige Ernährung

Nach Abschluss der intensiven Renovierungs- und Sanierungsarbeiten feierten Sophie Etzkorn und Luise Sobetzko am vergangenen Freitag mit Freunden, Bekannten, Helfern und Unterstützern die Einweihung des Geschäftes mit einer Verkaufsfläche von 70 Quadratmetern. Die Einweihungsfeier wurde außerdem genutzt, um Produzenten und Lieferanten sowie deren Produkte vorzustellen.

Der Verkaufsstart am Tag darauf war von einem regelrechten Run geprägt, wobei der Zuspruch kaufwilliger Besucher kontinuierlich bis zum Geschäftsschluss um 15 Uhr anhielt. Das Angebot im lichthellen und liebevoll eingerichteten Laden beschränkt sich zunächst auf die drei Produktgruppen Lebensmittel, Reinigungsmittel und Kosmetik, die verpackungsfrei erworben und in mitgeführten Behältnissen wie Flaschen, Netzen, Beuteln, Bäckertüten oder Tupperdosen transportiert werden können.

Wer mit leeren Händen kommt, kann im Laden wiederverwertbare Behältnisse erwerben. Kunden können sich mit Duschgel-Ersatz, umweltschonenden Allzweckreinigern, Waschmitteln, trockenen Hülsenfrüchten, Süßigkeiten, Backzutaten oder Gewürzen eindecken, um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Geschäftsinhaberinnen wollen das Sortiment sukzessive erweitern und denken bereits an die Einstellung einer Aushilfskraft. Geplant sind ferner Aktionen wie Kleidertausch-Parties oder themenbezogene Workshops.

Vieles stehe noch auf der Wunschliste, die Umsetzung erfolge jedoch immer unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und Vermeidung von Verpackungsmaterial, versicherten die Quereinsteigerinnen im Gespräch mit unserer Zeitung.

