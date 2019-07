Verbindung zu von Eichendorff

Speyer.Der diesjährige Stipendiat des Künstlerbundes heißt Nicolas Witschi und kommt aus Wohlen im Schweizer Kanton Aargau. Bis Mitte September wird er im Künstlerhaus in der Großen Sämergasse leben und arbeiten. Der Aufenthalt des 30-jährigen Masters of Arts in Fine Arts, erworben an der Hochschule für Design & Kunst in Luzern, endet mit einer Ausstellung, die nach derzeitiger Planung am Freitag, 13. September, um 19 Uhr im Künstlerhaus eröffnet wird.

Seit 1987 wird das Arbeitsstipendium für ausländische Künstler während der Sommermonate vom Künstlerbund organisiert und von der Stadt finanziert. Bisher wurden Kunstschaffende vorwiegend aus dem europäischen Ausland, aber auch aus Afrika, Asien und den USA von ihren Speyerer Kollegen betreut.

Die Besucher der Ausstellung dürfen sich auf eine interessante Präsentation freuen. In der Szene ist Nicolas Witschi als „Steinejäger“ bekannt. Die Natur ist das Metier des zeitgenössischen Künstlers, dem man eine gedankliche Verbindung zu Joseph von Eichendorff (1788 bis 1857) nachsagt, der als bedeutender Lyriker und Schriftsteller der Romantik zu Ruhm und Ehren kam und dessen Verbundenheit an die schlesische Heimat sich in stimmungsvollen Naturgedichten niederschlägt.

Philosophie ist das eine, Praxis eine ganz andere Sache. Als Ausgangsmaterial für seine künstlerischen Endprodukte dienen Witschi Gesteine jeglicher Art. Auf seinen Streifzügen durch die Pfalz sammelte er in den letzten Tagen ein, was ihn an Farbe und Struktur ansprach. Fündig wurde er unter anderem an der Totenkopfstraße und in einem Steinbruch bei Neustadt. Die Pfälzer Ausbeute besteht überwiegend aus relativ weichem Sandstein. Wobei Witschi sich bei der Wahl zwischen Weich- und Hartgestein wie beispielsweise Granit alleine von seinen künstlerischen Vorstellungen leiten lässt, die unter anderem von Landschaftseindrücken beim Suchen der Steine beeinflusst werden.

Zu Pigmenten zermahlen

Im Atelier wird es dann richtig schweißtreibend. Hier werden die Steine in einem zeit- und kraftaufwändigen Prozess entweder im Mörser zerstampft oder in der Gesteinsmühle fein oder grobkörnig zu Pigmenten vermahlen und mit verschiedenen Bindemitteln wie Kunstharz gemischt. Das so entstandene Steinmehl wird Schicht für Schicht auf Leinwand aufgetragen und in einer semifigurativen Formensprache zu einem Bild weiterverarbeitet. Dabei werden farbliche Nuancen durch Mischung von Pigmenten erzielt.

Derzeit entstehen derzeit zwei Werkserien, in denen der Künstler die Regionen um Speyer und seinen Schweizer Wohnort thematisiert. Für die heimatverbundene Serie hat er aus der Schweiz fertige Pigmente mitgebracht. Die Steine dazu sammelte er teilweise in der Region ums Matterhorn. Bei einem Besuch im Künstlerhaus kann man erste Eindrücke von seinen Bildideen gewinnen. So stehen Werke wie das Matterhorn in seiner ganzen Dramatik oder eine großformatige Arbeit von den Marmorbrüchen in Carrara kurz vor der Vollendung. Pfälzer Motive werden in nächster Zeit sukzessive hinzukommen.

