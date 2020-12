Verein nimmt Zukunft Speyers in den Blick

Speyer.Nun ist es (fast) amtlich. Der Anfang 2019 von Persönlichkeiten ins Leben gerufene Arbeitskreis „Zukunft Dialog Speyer“ hat den Arbeitskreis bei einer Videokonferenz am Donnerstag, 10. Dezember, in einen Verein umgewandelt. Die Beantragung als eingetragener Verein erfolgt in diesen Tagen beim Registergericht Ludwigshafen. Parallel werden Gespräche mit dem Finanzamt Speyer-Germersheim zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit geführt.

Kaum von Initiator Kurt Waas (unser Bild) und Gleichgesinnten ins Leben gerufen, unternahm der Arbeitskreis Schritte zur Realisierung seiner Ziele. So wurden Gespräche mit Gewerkschaften und politischen Repräsentanten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene geführt. Dem Meinungsaustausch folgten Informationsbesuche bei Industrieunternehmen wie der PFW Aerospace, bei denen die Arbeitskreismitglieder der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat ihre Anliegen vortrugen.

Rat holten sich die Initiatoren beim 2015 gegründeten Bündnis „Zukunft der Industrie“. In diesem Zusammenschluss arbeiten Partner aus Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie dem auf nationaler, europäischer und außereuropäischer Ebene tätigen Deutschen Industrie- und Handelskammertag zusammen. Ziel ist es, den Industriestandort Deutschland modern zu gestalten, die Industrieakzeptanz zu erhöhen und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen zu stärken.

Als wichtige Wegmarke bleibt eine öffentliche Veranstaltung des Speyerer Arbeitskreises in der Aula der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften im November 2019 (wir berichteten) in Erinnerung, bei der Antworten auf die Herausforderungen von Globalisierung, Digitalisierung und der Veränderung von Wirtschaftssystemen unter Berücksichtigung des Klimawandels gesucht wurden.

Einen weiteren Eckpfeiler auf dem Weg zur Vereinsgründung schlugen die Speyerer mit der Durchführung einer eintägigen Klausurtagung im Januar 2020 bei der Gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung ein, deren Ergebnisse in eine 33 Seiten starke Dokumentation einflossen.

Auch wenn Corona derzeit viele Aktivitäten hemmt, wurden die Ziele bei der digitalen Mitgliederversammlung, bei der 30 Anträge auf Mitgliedschaft positiv beschieden wurden, klar definiert. So soll der Aufbau einer Plattform zwischen Firmen, Institutionen, Verwaltungen und Bildungseinrichtungen forciert werden. Schon jetzt gehören dem Verein Repräsentanten aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Arbeitswelt und Gewerkschaften an.

Lokal und regional wirken

Während das Bündnis „Zukunft der Industrie“ national und international agiert, will der Verein „Zukunft Dialog Speyer“ seine Zielvorstellungen auf lokaler und regionaler Ebene realisieren. Mit Seminaren, Workshops und Qualifizierungsmaßnahmen soll praktische Hilfe geleistet werden, wobei der Verein sein besonderes Augenmerk auf die Zukunftschancen von Jugendlichen richten will. Als weitere Schwerpunkte wurden bei der Vereinsgründung Klimawandel, Mindestlohn, Digitalisierung, bedingungsloses Grundeinkommen, Entwicklungen im sozialen Bereich sowie die Einflussnahme auf grundsätzliche Probleme in der Arbeitswelt formuliert.

Liest man die Namen der Vorstandsmitglieder und Beiräte, können kaum Zweifel an der Ernsthaftigkeit aufkommen. Vorsitzender ist Günter Hoetzl (unser Bild), ehemals Erster Bevollmächtigter der IG Metall. Als Stellvertreter fungiert Hans-Jürgen Flörchinger, amtierender Geschäftsführer des Zentrums für Arbeit und Bildung. Zuständig für Verwaltungsangelegenheiten und Finanzen ist Hans-Joachim Spengler, früheres Vorstands- und Aufsichtsratsmitglied der PFW-Aerospace. Auch die Positionen der Beisitzer sind hochkarätig besetzt: Gerhard Weis, Vorsitzender Konzernbetriebsrat Mann & Hummel; Werner Ruffing, Personalratsvorsitzender der Stadt, Kurt Waas, langjähriger Betriebsratsvorsitzender der Deutschen Aero-Space Airbus Speyer und Mitglied im Gesamtbetriebsrat von Airbus.

Wie für alle Vereinsmitglieder gilt für den zum Sprecher des Beirates ernannten Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und mit der Hans-Böckler-Medaille ausgezeichneten Ex-Gewerkschaftler Waas, dass er seinen Sachverstand ehrenamtlich einbringt. Bilder: Peter Müller

