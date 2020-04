Verfahren auf Abstellgleis

Speyer.Erst wurde über ein Jahr lang kein geeigneter Termin für die Erörterung der Planfeststellung zum Haltepunkt Süd der S-Bahn gefunden, jetzt macht die Corona-Pandemie den Verantwortlichen des Landesbetriebs Mobilität (LBM) einen Strich durch die Rechnung: Der mit der Stadt festgesetzte Termin am 4. Mai muss von der Mainzer Planfeststellungsbehörde nach Rücksprache mit Oberbürgermeisterin Seiler abgesagt werden. „Wenn in den kommenden Wochen die Regierung die Einschränkungen zurückfahren kann, lässt sich vielleicht kurzfristig ein neuer Termin vereinbaren“, erklärte LBM-Pressesprecherin Birgit Küppers. Die LBM rechnet mit 100 bis 200 Teilnehmern.

Schließlich beschäftigt das Thema dritter Haltepunkt in Speyer die Gremien und vor allem auch die Anwohner des Gebietes rund um Hirsch- und Hasenstraße sehr.

Wie berichtet, stieß das im September 2014 auf 5,1 Millionen Euro bezifferte Projekt nicht bei allen Ratsfraktionen auf Gegenliebe. Nach reiflicher Abwägung aller Gesichtspunkte – auf Grundlage der seinerzeit vorgelegten Kosten-Nutzen- sowie Potenzialanalysen – hatte der Speyerer Stadtrat bereits im Mai 2017 eine positive Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren für die Realisierung des Projekts S-Bahnhaltepunkt Süd beschlossen.

SPD war eigentlich dagegen

Dieses Ja zum dritten S-Bahn-Halt in Speyer hat immer noch Bestand und erscheint nach dem Wechsel an der Stadtspitze in neuem Licht: Denn die SPD-Fraktion – die heutige Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ist ja Sozialdemokratin – war bisher gegen den Haltepunkt an der Stelle und möchte lieber bessere Busanbindungen erreichen. Die Gegner hatten sich in der Bürgerinitiative „Kein Haltepunkt Süd“ formiert und die meisten der insgesamt 335 Einwendungen zur Planfeststellung eingereicht, meist den Immissions- und Naturschutz betreffend. ws

