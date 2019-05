Verkauf der Saisonkarten beginnt

Speyer.Der Verkauf von Saisonkarten im Sport- und Erlebnisbad „bademaxx“ startet am Montag, 13. Mai, für die Freibad-Saison. Erhältlich sind die Saisonkarten zu den normalen Öffnungszeiten an der Kasse im Hallenbad.

Für deren Ausstellung wird jeder zukünftige Karteninhaber fotografiert. Eigene Fotos können nicht genutzt werden. Für 100 Euro können Erwachsene (ermäßigte 45 Euro) mit der Saisonkarte dann bis Anfang September jeden Tag im „bademaxx“ schwimmen, relaxen und toben, heißt es in einer Pressemitteilung. Mietschränke sind ebenfalls ab 13. Mai für die gesamte Freibadsaison für 20 Euro (plus 20 Euro Pfand) an der Hallenbadkasse zu buchen.

Aufgrund der unbeständigen, kühlen Witterung steht der Öffnungstermin für das Freibad noch nicht fest. Saisonkartenbesitzer können ab Mittwoch, 15. Mai, die Becken im Hallenbad nutzen (Zugang über Hallenbad-Eingang). Die Wasserflächen im Freien werden je nach Witterung freigegeben. Der energetische Aufwand, die Becken zu beheizen, wäre derzeit zu groß und im Rahmen der Energie- und Klimaleitlinie der Stadt Speyer nicht zu vertreten, heißt es. Auch die Öffnung des Freibad-Zugangs ist abhängig von der Außentemperatur. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 13.05.2019