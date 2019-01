Verkehr sucht sich eigene Wege

Speyer.„Wollen Sie nach Speyer? Dann müssen Sie bitte bei mir einsteigen“, ruft Pendelbusfahrer Abdelkrim Kamach und winkt einem Ehepaar zu, das am Umsteige-Stopp „Luxhof“ etwas unschlüssig vor dem Fahrplan steht. „Das ist aber nett“, sagt Linda Peters aus Germersheim und steigt mit ihrem Mann schnell in den weißen Kleinbus, in dem bereits vier Fahrgäste sitzen. Kamach schließt die Türen und fährt

...