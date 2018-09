Verlauf des Rheins von Quelle bis zur Mündung

Speyer.Historische Rheinlauf- und Territorialkarten aus der Sammlung Hellwig, zeigt das Landesbibliothekszentrum/Pfälzische Landesbibliothek. Nach der erfolgreichen Präsentation der renommierten Spezialsammlung in der Landesbibliothek in Koblenz kommt die Ausstellung in die Pfälzische Landesbibliothek. Zu sehen, von morgen, 20. September, bis Donnerstag, 25. Oktober. Zur Eröffnung am heutigen Mittwoch, 19 Uhr, im Foyer werden die Kuratoren der Ausstellung, Dr. Helmut Frühauf und Dr. Armin Schlechter, den historischen Hintergrund der Karten beleuchten.

Die Karten stammen aus der in über 70 Jahren aufgebauten Sammlung von Prof. Dr. Fritz Hellwig. 2008 erwarb die Rheinische Landesbibliothek daraus 366 Karten, die den Verlauf des Rheins von seiner Quelle bis zur Mündung zeigen. Die Karten sind eine Quelle zur Entwicklung der Kartographie vom 16. bis zum frühen 20. Jahrhundert in Europa. Die Ausstellung ist in die Themenbereiche „Rheinlaufkarten“, „Kriegerische Auseinandersetzungen am Oberrhein in der Frühen Neuzeit““ und „Territorialkarten“ gegliedert und zeigt Beispiele von Karten dieser Gruppen.

Autor und Sammler

Der 1912 in Saarbrücken geborene und 2017 verstorbene Fritz Hellwig war habilitierter Historiker und spielte eine große Rolle beim politischen Neuanfang in Deutschland nach 1945. Von 1953 bis 1959 gehörte er für die CDU dem Bundestag an. Er verfasste eine große Anzahl verschiedener Bücher und Aufsätze. Weiterhin war er ein engagierter Sammler. zg

