Versprechen im Dreivierteltakt erneuert

Speyer.Ihre Dankbarkeit für die gemeinsamen Jahre haben 758 Paare aus dem Bistum Speyer bei der Feier der Ehe-Jubiläen im Speyerer Dom ausgedrückt. Vier Paare sind nach Angaben des Bistums seit 70 Jahren verheiratet, 14 seit 65 Jahren und 110 Paare gehen den Lebensweg seit 60 Jahren gemeinsam.

Christel und Günther Haffner aus Kaiserslautern haben 2018 ihre Goldene Hochzeit gefeiert. Am 15. Juni 1968 hatten sie geheiratet, 1976 kam ihr Sohn auf die Welt. Enkel haben sie noch keine. Die kirchliche Heirat, damals in der Dorfkirche von Erfenbach, war ihnen beiden sehr wichtig: „Die kirchliche Heirat ist einfach eine andere Liga, so kann man es sagen“, erzählt Günther Haffner. So war es ihnen auch wichtig, an dieser kirchlichen Feier der Ehejubiläen teilzunehmen, und dass die im Dom stattfindet, war ein kleiner zusätzlicher Bonus. „Ich würde meine Frau jederzeit wieder heiraten – auch im Dom“, sagt er. Kennengelernt hat er seine Christel beim Tanzen. „Dabei schien sie am Anfang gar nicht so interessiert zu sein. Ich musste mich schon ein bisschen anstrengen und hartnäckig sein – aber bei den weiteren Verabredungen konnte ich sie dann überzeugen“. Jürgen und Dr. Beate Gehrlein aus Neupotz sind seit 25 Jahren verheiratet. „Wir haben uns schon ganz jung kennengelernt“, erzählt Jürgen Gehrlein. „Eigentlich sind wir schon seit 37 Jahren zusammen“. Vier Kinder haben sie bekommen, von denen zwei bereits erwachsen und selbstständig sind.

„Sakrament des Alltags“

Weihbischof Otto Georgens, der den Gottesdienst zelebrierte, betonte, dass die Ehe ein „Sakrament des Alltags“ ist, das nicht nur mit der feierlichen Trauung, sondern jeden Tag, in alltäglicher Treue und Liebe, vollzogen werde. Am Ende des Gottesdienstes sprachen die Jubilare an den Partner gewandt laut ein Gebet, in dem sie gegenseitig ihr Eheversprechen erneuerten

Zu den Klängen des Donauwalzers von Johann Strauß drehten sich zum Abschluss die Paare vor dem Dom, wo auch viele Erinnerungsfotos entstanden. red

