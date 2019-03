Versteckt vor den Nazis

Speyer.Eine ungewöhnliche „Heldengeschichte“ präsentiert der österreichische Schriftsteller Erich Hackl am Montag, 1. April, um 20 Uhr bei einer Lesung in der Heiliggeistkirche „Speyer.Lit“. „Am Seil“ erzählt die historisch verbürgte Geschichte von Reinhold Duschka, der die jüdische Chemikerin Regina Steinig und ihre elfjährige Tochter Lucia in seiner Werkstätte in der Wiener Mollardgasse versteckte. Er gewährte ihnen während des Zweiten Weltkrieges vier Jahre Schutz vor der Verfolgung und Deportation durch die Nationalsozialisten. Er besorgte für die beiden Versteckten Nahrung und Kleidung und beschaffte Bücher für Lucia. Er wusste, dass er sich damit in Todesgefahr brachte.

Erich Hackl lädt diese Geschichte aber nicht mit nachempfundenen Emotionen auf. Er dramatisiert nicht, wo es den Kern der Sache damit verfälschen würde. Der Schriftsteller bleibt Chronist. Er zeichnet in knappen Strichen nach, skizziert Leben, Schicksale so klar und schlicht, dass die Figuren in der Fantasie des Lesers umso mehr wachsen und an Bedeutung gewinnen.

Räumt auf mit Heroen-Tradition

Erich Hackl setzt diesem Reinhold Duschka ein literarisches Denkmal. „Am Seil“ räumt auf mit einer Heroen-Tradition, die noch immer ins Unglück geführt hat. Heldentaten sollten heute, in einer Zeit großer Flüchtlingsströme, eher den Schwachen zu Gute kommen. Heldentum und Narzissmus schließen sich aus. Und: Es gibt keine Anleitung für Heldentaten.

Erich Hackl, geboren 1954 in Steyr, lebt er als Schriftsteller in Wien und Madrid. Seinen Erzählungen, die in 25 Sprachen übersetzt sind, liegen authentische Fälle zugrunde. „Auroras Anlaß“ und „Abschied von Sidonie“ sind Schullektüre. zg

