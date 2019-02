Versteckte Schätze heben

Speyer.Unter dem Motto „BauHaus in Speyer“ bietet die Interessengemeinschaft der Gästeführer (IGS) am Sonntag, 24. Februar, zwei kostenlose Stadtführungen an. Das vom Bundesverband der Gästeführer ausgewählte Leitthema nimmt Bezug auf die in diesem Jahr gefeierten 100 Jahre des Bauhaus-Stils.

„Im eigentlichen Bauhaus-Stil gibt es in Speyer zugegebenermaßen wenig zu sehen“, weiß Cornelia Benz, Vorsitzende der IGS. „Das Wortspiel des Mottos erlaubt allerdings auch eine breitere Auslegung, die sich ganz generell mit den verschiedensten Arten des Hausbaus beschäftigt“.

Kaffee und Kuchen am Schluss

Die Speyerer Gästeführer haben daher eine Führung erarbeitet, die sich dem Wiederaufbau der Stadt nach ihrer fast vollständigen Zerstörung Ende des 17. Jahrhunderts widmet. Die in dieser Zeit entstandenen Domherrenhäuser im barocken Stil – heute eine Zier, damals ein offenes Ärgernis für die größtenteils protestantische Bevölkerung und den protestantischen Stadtrat – werden ebenso Teil der Führung sein, wie Geschichten über die damaligen Bewohner.

Der Weg führt weiter in Richtung Altstadt, um einige versteckte Schätze Speyers kennenzulernen. Letzte Station ist das „Altstadt-Haisl“, vor 40 Jahren das erste sanierte Gebäude im Hasenpfuhl, wo Kaffee und Kuchen zum gemeinsamen Austausch über die lebendige Tradition der Stadt einladen.

Die jeweils rund eineinhalbstündigen kostenlosen Führungen beginnen um 11 und um 14 Uhr. Treffpunkt ist das Dom-Hauptportal. Spenden für den Verein Altstadthäusl sind willkommen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.02.2019