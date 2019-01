Verstrickt in die Machtsphären der DDR

Speyer.Isabel Fargo Cole liest bei der Benefizveranstaltung „Literatur und Genuss“ des Kiwanis-Clubs aus ihrem Debütroman „Die grüne Grenze“ vor. Dabei lässt sie eine starke Frau, einen unsicheren Mann und ein versponnenes Kind im misstrauischen Klima eines abgelegenen Ortes am Rande der DDR lebendig werden. Im Preis von 25 Euro sind neben der Lesung mit der amerikanischen Schriftstellerin ein Begrüßungssekt und ein Gourmet-Teller mit deutsch-amerikanischen Spezialitäten enthalten. Der Erlös kommt dem Schulranzenprojekt des Clubs zugute, wie es in der Ankündigung heißt.

Die Gäste der Lesung am Samstag, 30. März, um 19 Uhr im Historischen Ratssaal erwartet ein großer Roman über das Leben nahe der Grenze des geteilten Deutschlands: Ein junges Künstlerpaar zieht 1973 von Berlin in ein Dorf in der Sperrzone der DDR im Harz. Isabel Fargo Cole erklärt ihren Alltag aus der allgemeinen politischen Stimmung. Vater Thomas ist Schriftsteller und verstrickt zwischen religiösen und politischen Machtsphären, Germanen und Slawen, Mensch und Natur. Während er sich mit dem Material zu seinem historischen Roman über die Grenze kämpft, lernt die kleine Tochter Eli sprechen in einer Welt, in der das Sagen und das Nicht-Sagen-Dürfen eine hohe Kunst sind.

Zitate aus alten Volkssagen

Als Thomas und seine Frau Editha kurz vor der Wende von einer verdrängten Vergangenheit eingeholt werden, flieht ihre Tochter in den Wald und dabei über mehr als eine Grenze. Märchenhaft und symbolgeladen lässt die Autorin ihren Roman enden, der auch von seiner bemerkenswerten Sprache lebt: Isabel Fargo Cole schreibt auf Deutsch mit einer Sprache, die Konzentration benötigt, aber immer klar bleibt. Sie wechselt Perspektiven und Zeitströme, zitiert aus dem Buch ihres Protagonisten ebenso wie aus alten Volkssagen, wie es weiter in der Ankündigung heißt.

Isabel Fargo Cole, geboren 1973 in Illinois, wuchs in New York City auf. Sie studierte Literatur, Geschichte und Philosophie an der University of Chicago und Neuere Deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 1995 lebt sie als freie Schriftstellerin und Übersetzerin in Berlin. „Die grüne Grenze“ ist ihr erster Roman. Er wurde nominiert für den Klaus-Michael-Kühne-Preis für das beste deutschsprachige Romandebüt 2017 und für den Preis der Leipziger Buchmesse 2018. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.01.2019