Vertrautes zulassen

Speyer.Monika-Margret Steger und Markus Maier zeigen am Freitag, 8. November, im Zimmertheater, Flachsgasse 3, um 20 Uhr das Stück „Gift. Eine Ehegeschichte“ von Lot Vekemans. Wie es in der Ankündigung heißt, erwartet die Zuschauer ein ergreifendes Schauspiel, in dem tiefste Tragik des Lebens, aber auch komische Momente aufblitzen. Wiederholungen der Vorstellungen erfolgen am Samstag, 9. November, Freitag. 15. November und Sonntag, 24. November.

Nach mehr als zehn Jahren kommen ein Mann und eine Frau an dem Ort zusammen, wo ihr Kind begraben ist. Sie haben verschiedene Wege eingeschlagen, mit dem Tod des Kindes umzugehen. Der Grund ihres Treffens ist ein Brief, in dem die Umbettung des Kindes angekündigt wird, nachdem auf dem Friedhof Gift im Boden gefunden wurde. Das Elternpaar begegnet sich unsicher, versucht eine Annäherung. Doch der Schmerz hat eine nur schwer überbrückbare Kluft gerissen.

Wie es weiter heißt, ist „Gift“ eine tastende Suchbewegung zweier Menschen nach der Möglichkeit, die Vergangenheit zu akzeptieren, in gemeinsamer Erinnerung Ruhe zu finden und Vertrautes wieder zuzulassen. Dabei lässt das Stück selbst in der tiefsten Tragik des Lebens auch komische Momente aufblitzen. „Mit ihrem wunderbaren Dialog über zwei Menschen, die erst ein Kind verloren haben, dann sich selbst und dann einander, trifft Vekemans direkt ins Herz“, heißt es in der Jurybegründung für den Taalunie Toneelschrijfprijs, den die Autorin am 29. November 2010 erhielt. zg

