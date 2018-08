Verwandlung von Ruine zum Schmuckstück

Speyer.Großer Bahnhof für ein kleines Schmuckstück in der Hasenpfuhlstraße 22. Dass das Jubiläum gefeiert werden konnte, verdankt Speyer 18 engagierten Männern, die sich 1978 dazu entschlossen, ein 210 Jahre altes, baufällig gewordenes Haus vor dem Verfall zu retten. Eine gute Mischung aus viel Tat- und ein bisschen Finanzkraft: So gründeten die Aktivisten den Verein Speyerer Altstadthaus. Nun, zum 40. Geburtstag, nutzten sieben der neun noch lebenden Gründungsmitglieder die Feierstunde, um im „Haisl“ mit Ehrengästen den Gründervätern zu danken und auf eine sorglose Zukunft anzustoßen.

Gründungsmitglied Klaus Schmerbeck spielte mit seinen Domstadtmusikanten zum Vereinsjubiläum ein Ständchen. Die Kapelle startete mit einem Abba-Medley. Neben Schmerbeck nahmen die Gründungsmitglieder Alfred Boltz, Richard „Teddl“ Kleiß, Jürgen Jantz, Klaus Lerch, Manfred Steiner und Gérard Gortchakoff an der Geburtstagsfeier teil.

Heute haben Frauen das Sagen

Nachbarn aus dem „Hasepuhl“, wie die Speyerer ihre Altstadt nennen, nutzten gerne die Gelegenheit, um sich mit der Haisl-Gemeinschaft auf ein weiterhin friedvolles Nebeneinander zu verständigen. Das sollte kein Problem sein, denn inzwischen haben im einst reinen Männerverein verstärkt Frauen das Sagen. Ohne den enormen Einsatz des langjährigen „Haisl“-Motors Gerd Lenhart, der mit viel Herzblut das Altstadthaus hegte, pflegte und mit Leben füllte, gäbe es das Vereinsdomizil heute womöglich gar nicht, stellte Vorsitzende Sabine Balles den vor einem Jahr verstorbenen „Rheinpfalz“-Redakteur besonders heraus.

Sie freute sich, Speyers Ehrenbürger, Doppel-Ministerpräsident a. D. Dr. Bernhard Vogel, die Grande Dame der SPD, Margarete Boiselle-Vogler, Oberbürgermeister Hansjörg Eger, dessen designierte Nachfolgerin Stefanie Seiler und Bürgermeisterin Monika Kabs zu begrüßen. Mit der Renovierung sei die Altstadt aus ihrem „Dornröschenschlaf erweckt worden“, zitierte Balles aus diversen Zeitungsberichten über die vielbeachtete Bürgeraktivität.

Festgehalten in der Chronik ist auch die Unterstützung durch die Nachbarn der „Haisl“-Besitzer, ob als „Kehrhilfe“ oder durch Versorgung mit „Dambnudel und Woisoß’“. Sekt und Steiners Käse stehen beim Altstadtfest ganz oben auf der Speisekarte des Trägervereins.

Das Altstadthaisl wurde schon bald zum Domizil des Speyerer Journalisten-Stammtisches, zu dem jeden Samstagmittag neben der lokalen Journaille Kommunalpolitiker und Behördenleiter aus der Domstadt und dem Umland kamen. Darunter auch Bernhard Vogel sowie der ebenfalls zum Jubiläum gekommene langjährige Bundestagsabgeordnete Theo Magin. Nach Meinung Vogels hat es auch die Journalistin und einstige Bundestagsabgeordnete Luise Herklotz aufgrund ihrer Aktivitäten für den Stammtisch verdient, bei dieser Feier genannt zu werden.

In der ersten Altstadthaisl-Satzung, so wusste Rechtsanwalt Alfred Boltz zu berichten, sei die Aufnahme von Frauen nicht vorgesehen gewesen. Dies sei gottlob bald geändert worden, denn inzwischen leisteten die Frauen im Vorstand viel unverzichtbare Arbeit. Allen voran Sabine Balles, die als Schriftführerin angefangen hat. Dieses Amt bekleidet nun Susanne Lerch. „Wir machen uns schon langsam Gedanken, ob wir bei so geballter Frauenpower nicht einen Männerbeauftragten wählen müssten“, grinste Boltz.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.08.2018