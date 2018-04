Vielfältige Beweggründe

Anzeige

Speyer.Mit Ausstellungen, Sonderveranstaltungen, einer mehrtägigen Kunstreise und einem Festakt im August feiert der Kunstverein in diesem Jahr sein fünfzigjähriges Bestehen (wir berichteten). Zu den Begleitveranstaltungen zählte am Mittwoch ein Vortrag von Professor Dr. Dr. Peter Eichhorn, der im Kulturhof Flachsgasse über das Ehrenamt referierte und in kurzweiligen Ausführungen Nachdenkliches und Vergnügliches zum Besten gab. Zum Vortragsabend hatte die Johann-Joachim-Becher-Gesellschaft in Kooperation mit dem Kunstverein eingeladen. Der Referent ist Mitglied der Becher-Gesellschaft und war von 1976 bis 1991 Vorsitzender des Kunstvereins, dem er bis heute angehört.

Gegliedert hatte Eichhorn seinen Vortrag in die Abschnitte Begriffliches, Beweggründe, Besonderheiten und Beiläufiges. Um welche Größenordnungen es beim Ehrenamt geht, machte er an aktuellen Zahlen deutlich, nach denen in „normalen“ Ehrenämtern derzeit etwa 25 bis 30 Millionen Menschen in circa 600 000 Vereinen, kirchlichen Einrichtungen, Kammern und Stiftungen tätig sind. Ein Besucher ergänzte, dass allein im Zuständigkeitsbereich des Finanzamtes Speyer-Germersheim in 1800 Vereinen ehrenamtliche Arbeit geleistet werde.

Vier verschiedene Arten

Vergnügliches servierte Eichhorn beim Zitieren eines Gedichtes des Pfälzer Poeten Josef Weichmann. Dort heißt es eingangs: „Willst Du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt Dir geben!“ Davon unbeeindruckt wird nach Eichhorn in Deutschland ehrenamtlich enorm viel geleistet. Wobei nach Auffassung des Referenten unter vier Arten von Ehrenämtern zu unterscheiden ist. Genannt wurden: Das „eigentliche“, auf Freiwilligkeit und allgemeiner Anerkennung ohne finanzielle Honorierung beruhende Ehrenamt, das beschränkt mit einer Ehrenamtspauschale honorierte „bedingte“ Ehrenamt, ein „beruflich-affines“ Ehrenamt mit geringen Nebeneinkünften und das aus Wahlen hervorgehende und je nach politischer Ebene nebenberuflich oder hauptberuflich wahrgenommene „politische“ Ehrenamt. Wobei das meist von wohlsituierten Bürgern ausgeübte normale Ehrenamt (eigentliches, bedingtes und beruflich-affines) in Deutschland den Löwenanteil ausmache.