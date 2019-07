Vielversprechender Stilmix

Speyer.Der Rockmusikerverein veranstaltet am Freitag und Samstag, 19. und 20. Juli, zum vierten Mal das Hallenbeben-Open-Air in der Halle 101. Metalcorefans kommen voll auf ihre Kosten beim Line-Up. Der Freitag steht ganz im Zeichen der Lokalmatadoren „Grizzly“. Die Musiker haben bereits vor zwei Jahren versucht, die Halle musikalisch in ihren Grundfesten zu erschüttern.

Das Duo „Yodas Rising“ bietet nicht nur was für die Ohren, sondern mit ihrer außergewöhnlichen Show auch etwas für die Augen. Zudem findet ihr CD-Release an diesem Tag statt. Auch „Chasing Whisper“ sind keine Unbekannten in der Halle 101. Den Anfang wird „heartdown“ aus Kaiserslautern mit ihrem Stilmix gestalten.

Samstags wird „annisokay“ präsentiert. Nach ihren Tourneen in Japan und Amerika haben sie tatsächlich die Zeit gefunden, Speyer zu beehren. Mit im Gepäck haben sie ihre Freunde von „VENUES“. Die „Female/Male Fronted Kombo“ aus Stuttgart wird im Underground bereits groß gefeiert. Mit „Kochkraft durch KMA“ wagen die Organisatoren einen Stilbruch. Einlass ist an beiden Tagen jeweils um 19 Uhr.

Wir verlosen 2x2 Kombitickets für das Hallenbeben-Open-Air. Um zu gewinnen, schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „Hallenbeben“ an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de. Einsendeschluss für die Verlosung ist am Donnerstag, 18. Juli, um 20 Uhr. zg/ras

