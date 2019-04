Violinisten spielen auf höchsten Niveau

Speyer.Ein Konzert mit dem Titel „Rising Stars“ mit internationalen Preisträgern an der Violine findet am Sonntag, 28. April, um 17 Uhr im Historischen Ratssaal statt. Drei der aktuellen und ehemaligen Schüler des Professor an der Hochschule für Musik in Weimar, Friedemann Eichhorn, die zu den außergewöhnlichen Begabungen ihrer Generation gehören, stellen sich in Speyer vor: Larissa Cidlinsky, Elin Kolev und Stefan Zientek.

Auf dem Programm stehen mitreißende und hochvirtuose Werke der Violinliteratur: Sie bringen Ludwig van Beethovens Kreutzersonate op. 47 zu Gehör, darüber hinaus „Introduktion & Rondo Capriccioso“ von Camille Saint-Saëns, die Solo-Sonate Nr. 4 „Rêve d’enfant von Eugène Ysaye sowie weitere Werke.

Mit Preisen bedacht

Die drei Violinisten wurden bei zahlreichen internationalen Wettbewerben mit Preisen bedacht und treten regelmäßig mit Orchestern im In- und Ausland auf. Friedemann Eichhorn wird auch selbst zur Violine greifen

Auch Friedemann Eichhorn wird zur Violine greifen und mit seiner Kollegin, der Pianistin Oksana Andriyenko, unter anderem die Violinsonate des türkischen Komponisten und Pianisten Fazil Say spielen. Fazil Say und seine Werke werden nicht nur in seiner Heimat als Publikumsmagneten gefeiert. Seine Musik ist so ausdrucksstark und mit volkstümlichen Elementen durchsetzt, dass sie unmittelbar wirkt.

Karten im Vorverkauf

Karten im Vorverkauf sind bei der Tourist-Information Speyer, Telefon 06232/14 23 92, E-Mail: touristinformation@stadt-speyer.de erhältlich. Tickets an der Abendkasse kosten 20 Euro (ermäßigt 15 Euro für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Mitglieder der PMG), Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. zg

